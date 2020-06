Covid-19, 5 giugno: a Roma 8 casi e 9 in tutto il Lazio

Il cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana è li a ricordarci come questo virus sia capace di diffondersi velocemente, ieri a lui sono stati addebitati 3 casi ed oggi altri 4. Tutti gli altri dati sulle nuove infezioni nel territorio regionale sono ottimi: due casi nella Asl Roma 1, altri due nella Asl Roma 3 e un altro caso nella Asl Frosinone, per un totale complessivo di 9 casi nelle ultime 24 ore.

“Continuano a crescere i guariti – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato – che sono stati 49 nelle ultime 24h. I decessi sono stati 5, mentre il numero complessivo dei guariti è di 4.309.

E’ in corso l’indagine epidemiologica con il contributo delle unità mobili USCA-R sul cluster presso l’IRCCS San Raffaele Pisana che al momento conta 7 casi confermati e finalizzata all’identificazione della fonte del contagio anche indagando presso le strutture assistenziali di primo ricovero e i movimenti dei pazienti tra le strutture. Sono state bloccate temporaneamente le accettazioni ed è stata inoltre richiesta la lista dei pazienti dimessi o trasferiti nelle ultime due settimane.

Proseguono – ha concluso D’Amato – le attività per i test sierologici sugli operatori sanitari e le Forze dell’ordine abbiamo effettuato oltre 80 mila test con una circolazione del virus pari al 2,4% e sono stati individuati 154 asintomatici risultati positivi al tampone presso il drive-in”.

Nel Lazio tasso di mortalità Covid 5 volte inferiore alla media nazionale

Secondo il rapporto prodotto congiuntamente dall’ISTAT e l’Istituto Superiore di Sanità (ISS) dal titolo ‘Impatto dell’epidemia Covid sulla mortalità totale della popolazione residente’ nel Lazio si è registrato nel primo quadrimestre 2020 un tasso di mortalità Covid standardizzato per 100 mila abitanti 5 volte inferiore alla media nazionale, 15 volte in meno della Lombardia, 8 volte in meno dell’Emilia-Romagna e 3 volte in meno rispetto al Veneto e in generale due volte in meno rispetto alle regioni del Centro Italia.

“Questo risultato non è ascrivibile alla sorte, bensì al modello organizzativo di contrasto al Covid messo in atto a Roma e nel Lazio dove va mantenuta alta l’attenzione” ha dichiarato ieri l’assessore Alessio D’Amato.

Test sierologici gratuiti anche per i farmacisti

“Abbiamo deciso di coinvolgere anche i farmacisti, (oltre agli operatori sanitari, Forze dell’Ordine, Polizia locale) perché riconosciamo il loro ruolo nella rete dell’assistenza durante l’emergenza.

Oggi sono stato in una farmacia per ringraziare anche loro che sono stati in prima linea.

Non mi stancherò mai di dirlo: si è aperta una nuova fase in cui non dobbiamo abbassare la guardia! Ecco perché i test sierologici sono fondamentali” ha dichiarato il 5 giugno il presidente della Regione Lazio Zingaretti.

Coronavirus, i dati del 5 giugno nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 8 nuovi casi e 0 decessi

Asl Roma 1 – 2 nuovi casi positivi. 12 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 2 – Non si registrano nuovi casi positivi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 3 – 6 nuovi casi positivi, di cui 4 riferibili al cluster dell’IRCCS San Raffaele della Pisana. 17 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

I dati nella provincia di Roma: 0 casi e 0 decessi

Asl Roma 4 – Non si registrano nuovi casi positivi;

Asl Roma 5 – Non si registrano nuovi casi positivi. 49 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl Roma 6 – Non si registrano nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni. 72 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

I dati nelle altre province del Lazio: 1 nuovo caso e 0 decessi

Asl di Frosinone – 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Latina – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 52 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Rieti – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 5 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Asl di Viterbo – Non si registrano nuovi casi positivi. 0 decessi. 10 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare;

Notizie dagli Ospedali

Azienda Ospedaliera – Universitaria Sant’Andrea – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda ospedaliera San Camillo – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Azienda Ospedaliera San Giovanni – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini. Ripresa l’attività ambulatoriale;

Policlinico Umberto I – 37 pazienti ricoverati di cui 3 in terapia intensiva;

Policlinico Tor Vergata – 10 pazienti ricoverati di cui 0 in terapia intensiva. 1 decesso. Ultimati i test di sieroprevalenza sugli operatori sanitari. 2 pazienti guariti;

Policlinico Gemelli – 44 pazienti ricoverati al Covid Hospital Columbus di cui 6 in terapia intensiva. Ripartita l’attività ambulatoriale. 1 decesso;

Policlinico Campus Biomedico di Roma: 9 pazienti ricoverati al Covid Center Campus Biomedico di cui 5 in terapia intensiva. Ripresa attività ambulatoriale. 1 paziente guarito;

Ares 118 – Operativo al numero verde 800.118.800 il servizio di assistenza psicologica per i cittadini;

IFO – Operativo il laboratorio per il test sierologico e il laboratorio per il test COVID H24;

Istituto Zooprofilattico – Conclusi i test per l’indagine sierologica sul personale sanitario. Partiti i test sierologici per i privati cittadini e medici veterinari. Il servizio è on line con prenotazioni dal sito;

Ospedale Pediatrico Bambino Gesù – Al centro Covid di Palidoro restano ricoverati 2 pazienti;

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate bisettimanalmente (martedì-venerdì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 01 giugno. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 10.01 (2.901 casi dall’inizio dell’emergenza).

