Covid-19, 5 ottobre: a Roma e nel Lazio

Asl Viterbo: 22 casi

22 casi accertati di positività al COVID-19: 4 a Nepi, 3 a Tarquinia, 1 a Sutri, 1 a Oriolo Romano, 10 a Civita Castellana, di cui 7 appartenenti ad una comunità di carattere religioso, già isolata ed attenzionata, 1 a Fabrica di Roma, 1 a Calcata, 2 a Orte, 1 a Viterbo e 1 a Caprarola.

Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione.

Test salivari nelle scuole

Test salivari nelle scuole

Drive In

L’Unità di Crisi Regione Lazio comunica che da oggi all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù entreranno in funzione due ambulatori dedicati ai test per i bambini nella fascia 0-6 anni.

Il primo presso la sede di San Paolo aperto dal lun-ven dalle ore 14 alle ore 18 e l’altro presso il presidio ospedaliero di Palidoro aperto tutta la settimana sempre dalle ore 14 alle ore 18.

Accesso mediante prenotazione al numero 06/68181.

Inoltre presso ogni drive-in del Lazio vi sono operatori in grado di effettuare i test e tamponi ai più piccoli.

Sulla app Salute Lazio è disponibile l’elenco geolocalizzato dei drive-in della Regione Lazio dove si eseguono i test per il COVID-19.

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Ottobre mese prevenzione contro il tumore al seno

Ottobre è il mese della prevenzione contro il tumore al seno: se hai tra i 45 e i 49 anni prenota una mammografia gratuita.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 28 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 28 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 28 settembre)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 28 settembre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 27.35 (7.857 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet