Covid-19, 6 luglio: a Roma 14 nuovi casi e in tutto il Lazio 19

Oggi registriamo un dato di 19 casi positivi e di questi 13 sono casi di importazione (12 del Bangladesh). Un nuovo decesso nelle ultime 24h. A Roma città sono 14 i nuovi casi.

Sono 870 gli attuali casi positivi Covid-19 nella Regione Lazio. Di cui 658 sono in isolamento domiciliare, 200 sono ricoverati non in terapia intensiva, 12 sono ricoverati in terapia intensiva. 842 sono i pazienti deceduti e 6493 le persone guarite. In totale sono stati esaminati 8205 casi.

“Si conferma – ha dichiarato l’assessore Alessio D’Amato – la forte incidenza dei casi di importazione.

Pronta l’ordinanza per disporre i test e i tamponi in aeroporto per i voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e il controllo demandato alle Asl delle condizioni di isolamento dei passeggeri. Oggi il volo in arrivo a Fiumicino alle ore 17.45.

Dei nuovi casi giornalieri si registrano 12 casi di nazionalità Bangladesh e di questi 9 hanno un link correlabile con i voli internazionali provenienti da Dacca”.

Asl Roma 1: 7 casi

Nella Asl Roma 1 dei sette casi odierni sono sei i casi riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca. Di questi sei nuovi casi quattro vivono in un unico domicilio.

Asl Roma 2: 6 casi

Nella Asl Roma 2 si registrano 6 casi tutti di nazionalità Bangladesh e di questi tre hanno un link correlabile con i voli già attenzionati provenienti da Dacca e i restanti tre casi sono giunti al pronto soccorso dell’ospedale Pertini.

Asl Roma 5: 1 caso

Nella Asl Roma 5 si registra una caso di una bambina di 11 anni residente a Mentana e trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Palidoro. Avviata l’indagine epidemiologica.

Asl Roma 6: 1 caso

Nella Asl Roma 6 un nuovo caso positivo di un uomo di 37 anni da accesso al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli e trasferito allo Spallanzani.

Nelle Province: 3 casi

Infine per quanto riguarda le province registriamo due casi nella Asl di Latina si tratta di un uomo colpito da infarto e individuato all’accesso del pronto soccorso e un secondo caso di una donna di nazionalità Indiana e di rientro dall’India che era in isolamento. E’ stata avviata l’indagine epidemiologia.

Un terzo caso nella Asl di Viterbo e si tratta di un uomo individuato in fase di pre-ospedalizzazione.

Il volo delle 17:45

“E’ pronta l’ordinanza per garantire che vengano eseguiti i test e i tamponi a tutti i viaggiatori del volo speciale in arrivo oggi da Dacca (Bangladesh) autorizzato dall’ENAC.

Le operazioni – ha chiarito D’Amato – si rendono necessarie ai fini di sanità pubblica. Abbiamo trovato la piena disponibilità da parte di Aeroporti di Roma (ADR).

Il rientro è previsto intorno alle ore 17.45. Sono in corso i sopralluoghi tecnici.

Dopo lo sbarco e dopo le usuali misure di prevenzione (misurazione della temperatura) verranno svolti, da personale del servizio sanitario regionale e dalle USCA-R, i test sierologici e i tamponi.

In attesa degli esiti dovranno esser posti in isolamento. I passeggeri previsti sul volo sono circa 250 unità”.

Il drive-in di largo Preneste

“Da lunedì – ha dichiarato D’Amato il 3 luglio – effettueremo tamponi a tappeto presso il drive-in di via Nicolò Forteguerri (zona largo Preneste, Asl Roma 2 e si entra da via Giacomo de’ Conti – ndr) ai componenti della comunità del Bangladesh che sono invitati a recarsi presso la struttura.

Sono stati avvisati i medici di medicina generale della Asl Roma 2″.

