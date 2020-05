Covid-19, 7 maggio: Roma 19 nuovi casi e 39 nel Lazio

Oggi, dopo i dati di lunedì 4 maggio, tornano a scendere sotto le 40 unità i nuovi casi di infezione da Coronavirus sul territorio regionale (39 casi) nelle 24 ore.

19 quelli registrati tra la Capitale e Fiumicino e altrettanti nel resto della provincia di Roma mentre solo 1 nel resto delle provincie, per la precisione a Latina.

I dati del 7 maggio nelle Asl del Lazio

Nelle Asl di Roma: 19 nuovi casi e 0 casi

Asl Roma 1: 8 nuovi casi positivi. 42 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

1 postazione per il tampone drive in attiva al Santa Maria della Pietà. In apertura una seconda postazione presso la Casa della Salute di Via Clauzetto

Asl Roma 2: 2 nuovi casi positivi. 7 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

3 postazioni per il tampone drive in attive al Santa Caterina delle Rose, a Piazzale Tosti e a Piazza degli Eucalipti

Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi. 13 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

1 postazione per il tampone drive in attiva a Casal Bernocchi. In apertura una seconda postazione per tampone drive in a Fiumicino

I dati nella provincia di Roma: 19 casi e 2 decessi

Asl Roma 4: 7 nuovi casi positivi. 208 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

3 postazioni di tampone drive in attivi sul territorio di Capena, di Bracciano e di Civitavecchia

Asl Roma 5: 5 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 83 anni con patologie pregresse. 9 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

2 postazioni per tampone drive in attivi sul territorio di Guidonia e Colleferro

Asl Roma 6: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 75 anni con patologie pregresse. 33 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

2 postazioni di tamponi drive in sul territorio di Frascati e Pomezia

I dati nelle altre province del Lazio: 1 solo nuovo caso e 0 decessi

Asl Latina: 1 nuovo caso positivo. 0 decessi. 198 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

In apertura 2 postazioni di tamponi drive in a Latina e a Gaeta

Asl Frosinone: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 28 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

2 postazioni di tamponi drive in all’Ospedale di Frosinone e di Cassino

Asl Viterbo: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 21 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

2 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Civita Castellana e all’Ospedale Belcolle di Viterbo

Asl Rieti: Non risultano nuovi casi positivi. 0 decessi. 2 persone sono uscite dalla sorveglianza domiciliare.

3 postazioni per tamponi drive in operativi sul territorio di Rieti, di Poggio Mirteto e di Contigliano

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe pubblicate sono ancora riferite ai dati complessivi registrati fino al 4 maggio. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 8.57 (2.462 casi dall’inizio dell’emergenza).

Per i quartieri il tasso più alto, rispetto al numero di residenti, è in zona Foro Italico: 137.4 (9 casi) e in zona via dell’Omo: 126.58 (25 casi).

