Covid-19, 8 settembre: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO, siamo inattesa dei dati ufficiali dalle 10 Asl delterritorio che saranno comunicati dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, al termine dell’odierna videoconferenza della Task Force Covid-19.

Stiamo aggiornando anche le mappe del contagio nei quartieri di Roma del III, IV e V municipio.

Tamponi per i pazienti fragili, immunodepressi e oncologici

Dal 7 settembre i pazienti oncologici hanno un canale dedicato per eseguire il tampone naso-faringeo per Coronavirus presso IFO Regina Elena – San Gallicano e l’ospedale Sandro Pertini (Asl Roma 2).

I pazienti fragili, immunodepressi e oncologici, (al Pertini anche i dializzati) alla ripresa di scuole e attività, vengono accolti con modalità protetta e prioritaria in due punti strategici della città di Roma.

Qui tutte le informazioni per accedere agli IFO: ingresso da Via Elio Chianesi 53, dove è stato attrezzato un Check-Point esterno alla struttura per l’esecuzione dei tamponi.

L’accesso è su appuntamento: chiamare il numero 06-52665544 dal Lunedì al Venerdì dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Sabato e Domenica dalle 9.00 alle 12.00.

Negli stessi orari indicati vengono programmati gli appuntamenti per l’esecuzione dei tamponi.

Qui le informazioni per accedere all’ospedale Sandro Pertini: i pazienti oncologici e dializzati effettuano il tampone presso l’ospedale Sandro Pertini- Asl Roma 2 Palazzina C. Per accedere al servizio dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 17.00 è necessario rivolgersi al Cup presente nella palazzina muniti di ricetta dematerializzata del medico di famiglia.

Drive In

Test rapidi nei drive in della Regione Lazio.

Test rapidi e gratuiti attivi anche presso i drive-in del San Giovanni e del Forlanini.

Per tutte le informazioni sui Drive In del Lazio https://salutelazio.it/

Dagli aeroporti

Report dell’attività negli Aeroporti romani della giornata di ieri, 7 settembre:

Fiumicino non sono stati individuati nuovi casi positivi.

Ciampino positivi un cittadino colombiano e uno spagnolo provenienti da Madrid (Spagna).

Tutti i viaggiatori sono asintomatici, sono stati posti in isolamento ed è stato avviato il contact tracing internazionale.

Le mappe dei contagi nei quartieri del III, IV e V municipio di Roma

La mappa dei contagi nel Municipio III (aggiornata al 7 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio IV (aggiornata al 7 settembre)

La mappa dei contagi nel Municipio V (aggiornata al 31 agosto)

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente (il martedì), per consentire il consolidamento dei dati. Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 7 settembre. A quella data il tasso di diffusione ogni 10mila abitanti a Roma città era 19.53 (5.610 casi dall’inizio dell’emergenza).

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc

Versione per smartphone e tablet