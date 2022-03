Covid-19 dati 1 marzo 2022 a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Campagna vaccinale

Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale per la somministrazione del vaccino Novavax

Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

01.03.2022 (giorno n. 726 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 4543 (ieri 2324, scorsa settimana 6356)

Trend al 0,42% (ieri 0,22%)

Ricoverati: -68 (settimanale -46, scorsa settimana +24)

% occupazione posti disponibili: 20,93% (ieri 21,99%)

Terapie intensive: -6 (settimanale -10, settimana scorsa -9)

% occupazione terapie intensive: 12,30% (ieri 12,94%)

Isolamento: -7637 (settimanale -13314)

Morti: +12 (settimanale +25, settimana scorsa +43)

Guariti: 12242 (settimanale +20212)

Variazione positivi: -7711 (settimanale -13370)

Andamento settimanale: 6867 (la scorsa settimana 9477, rispetto scorsa settimana -27,54%, totale scorsa settimana -17,11%).

Degli attuali positivi (130735): 1,03% ricoverati (+0,01%), 0,09% in TI (-0,00%), 98,88% in isolamento (-0,01%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 543,43. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 493,24.

Rispetto alla settimana scorsa: Mercoledì -13,66%, Giovedì -15,91%, Venerdì -21,54%, Sabato -19,72%, Domenica -20,68%, Lunedì -25,54%, Martedì -28,52%

Le somministrazioni

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

Asl Latina

Asl Frosinone

237 casi accertati di positività al COVID-19: Sora 17, Cassino e Ferentino 16, Ceccano, Frosinone e Veroli 15, Alatri 11, Arpino 8.

Registrato il decesso di una donna di 86 anni di Boville Ernica con patologie pregresse.

Negativizzati 644.

Asl Viterbo

282 casi accertati di positività al COVID-19: 62 a Viterbo, 23 a Montefiascone, 16 a Tuscania, 12 a Bagnoregio, 11 a Nepi, 10 a Montalto di Castro, 10 a Vetralla, 9 a Caprarola, 8 a Tarquinia, 7 a Bolsena, 7 a Ronciglione, 7 a Soriano nel Cimino, 7 a Sutri, 7 a Vallerano, 6 a Capranica, 6 a Castiglione in Teverina, 6 a Civita Castellana, 5 a Carbognano, 5 a Corchiano, 4 a Faleria, 4 a Lubriano, 4 a Oriolo Romano, 4 a Valentano, 4 a Vitorchiano, 3 a Canepina, 3 a Fabrica di Roma, 3 a Monte Romano, 3 a Monterosi, 3 a Vignanello, 2 a Bassano Romano, 2 a Blera, 2 a Bomarzo, 2 a Gradoli, 2 a Latera, 2 a Orte, 1 ad Acquapendente, 1 a Barbarano Romano, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Calcata, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Graffignano, 1 a Grotte di Castro, 1 a Marta, 1 a Piansano, 1 a Vejano, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Dei casi odierni, 3 cittadini sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Belcolle, 279 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

In totale, alle ore 11 di questa mattina, i casi di positività al COVID-19, residenti o domiciliati nella Tuscia, salgono a 50926.

La Asl, con estremo rammarico, comunica inoltre il decesso di 1 paziente di 91 anni residente nel comune di Vignanello, ricoverata presso l’ospedale di Belcolle.

Comunicata la negativizzazione dal COVID-19 di 300 persone.

Effettuati 999 tamponi nelle ultime 24 ore.

Asl Rieti

