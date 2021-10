Covid-19 dati 10 ottobre 2021 a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel quotidiano comunicato stampa.

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: … casi e .. decessi

Asl Roma 1:

Asl Roma 2:

Asl Roma 3:

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: .. casi e . decessi

Asl Roma 4:

Asl Roma 5:

Asl Roma 6:

I dati delle altre province del Lazio: 68 casi e 1 decessi

Asl di Frosinone:

Asl di Latina:

Asl di Rieti:

Asl di Viterbo:

Vaccinazioni

Vaccino antinfluenzale: è iniziata nelle Asl la distribuzione delle prime 700mila dosi ai Medici di Medicina Generale che, non appena in possesso delle dosi, possono iniziare le somministrazioni alla popolazione over 60. Per gli over 80 la somministrazione può avvenire contestualmente alla dose di richiamo Covid, come previsto dalle direttive del Ministero della Salute.

Vaccinazione anti-Covid in Farmacia: da lunedì 11 ottobre nelle Farmacie verrà somministrato anche il vaccino Pfizer oltre che al vaccino Moderna.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) aggiornato al 24 luglio.

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno.

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente, per consentire il consolidamento dei dati.

Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 29 luglio 2021.

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet