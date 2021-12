Covid-19 dati 15 dicembre 2021 a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Vaccini pediatrici

“I vaccini pediatrici sono arrivati negli hub appositamente allestiti per la campagna di vaccinazione pediatrica e – ha dichiarato D’Amato – tutto sta procedendo secondo il cronoprogramma.

Abbiamo deciso di partire subito senza perdere tempo ed oggi il reclutamento è stato curato dai pediatri considerando i bambini più fragili. Le somministrazioni partiranno nel pomeriggio dall’Istituto Spallanzani e dagli altri hub su tutto il territorio.

Nei centri si stanno allestendo percorsi di gioco dedicati ai bambini con il coinvolgimento di clown e desidero ringraziare la Polizia di Stato per aver voluto mettere a disposizione la banda musicale, i corpi a cavallo e le unità cinofile per accogliere i più piccoli all’Istituto Spallanzani. Sarà un momento di festa assieme alle famiglie”.

Come funziona il vaccino anti-Covid per i bambini

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

…

Campagna vaccinale

Le somministrazioni

…

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: … casi e . decessi

…

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: .. casi e . decessi

…

I dati delle altre province del Lazio: … nuovi casi e . decesso

…

