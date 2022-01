Covid-19 dati 20 gennaio 2022 a Roma 6.219 casi e in tutto il Lazio 13.423

Oggi nel Lazio su un totale di 107.505 tamponi, si registrano 13.423 nuovi casi positivi (-1.111), sono 15 i decessi (-3), 1.915 i ricoverati (+27), 202 le terapie intensive (-2) e +5.210 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 12,4%. I casi a Roma città sono a quota 6.219.

Il valore Rt è a 0.64 tornando così dopo molto tempo sotto 1. Un segnale importante che potrebbe indicare l’inizio di una fase discendente nelle prossime settimane.

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Scuole

Potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si può prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone).

DOMENICA 23 GENNAIO NUOVO OPEN DAY DOSI BOOSTER FASCIA 12-17 ANNI: si terrà domenica 23 gennaio nelle strutture messe a disposizione da AIOP il prossimo open day dedicato alla fascia 12-17 anni per le dosi booster con vaccino Pfizer fino ad esaurimento delle disponibilità. Sono aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home).

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

20.01.2022 (giorno n. 686 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 13423 (ieri 14534, scorsa settimana 10272) Trend al 1,84% (ieri 2,03%) Ricoverati: +27 (settimanale +167, scorsa settimana +174) % occupazione posti disponibili: 29,82% (ieri 29,40%)

Terapie intensive: -2 (settimanale -2, settimana scorsa +10) % occupazione terapie intensive: 21,42% (ieri 21,63%) Isolamento: +8173 (settimanale +26403) Morti: +15 (settimanale +76, settimana scorsa +111) Guariti: 5210 (settimanale +21046) Variazione positivi: +8198 (settimanale +26568).

Andamento settimanale: +47690 (la scorsa settimana 44527, rispetto scorsa settimana +7,10%, totale scorsa settimana -0,20%).

Degli attuali positivi (246773): 0,78% ricoverati (-0,02%), 0,08% in TI (-0,00%), 99,14% in isolamento (+0,02%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 1530,43. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 1530,43. Nota: i due valori coincideranno giovedì e sono diversi rispetto a quelli che indica la Regione in quanto quelli della Regione sono con 3-4 giorni di ritardo.

Rispetto alla settimana scorsa: Venerdì +28,58%, Sabato -18,55%, Domenica +1,29%, Lunedì -31,71%, Martedì +3,89%, Mercoledì +20,84%, Oggi +30,68%.

Oggi mi attendevo un valore più alto rispetto a giovedì scorso visto che il dato della scorsa settimana era anomalo verso il basso considerata la media settimanale, mi aspettavo però un valore maggiore rispetto a ieri ed invece è stranamente più basso. Vedremo domani (venerdì scorso fu anomalo verso l’alto rispetto alla media settimanale). Siamo in pieno plateau. Sembra essere iniziato il calo delle TI (come successo anche in altre nazioni appena Omicron ha raggiunto il 90%).

Campagna vaccinale

Le somministrazioni

Nel Lazio superata quota 12,1 milioni di somministrazioni di vaccino e di queste 2,9 milioni sono dosi di richiamo pari al 60% della popolazione adulta. Raggiunto il 98% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’91% degli over 12 sempre in doppia dose.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 6.219 casi e 6 decessi

* Asl Roma 1: sono 2.615 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 3.000 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 604 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: 3.937 casi e 5 decessi

* Asl Roma 4: sono 746 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 1.412 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 1.779 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

dati delle altre province del Lazio 3.267 casi e 4 decessi

* Asl di Frosinone: sono 856 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 1.503 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 221 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 687 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

