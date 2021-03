Covid-19, 20 marzo 2021: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Siamo in attesa dei dati ufficiali dalle 10 asl del territorio che saranno comunicati (solitamente attorno alle ore 17:00) dall’assessore della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

20.03.2021 (giorno n. 381 dei Report Regione Lazio)

Nuovi contagi: 1821 (ieri 2188, scorsa settimana 1998)

Tamponi: in attesa (scorsa settimana erano 42167 con 4,74%)

Trend al 0,69% (ieri 0,83%)

Ricoverati: +45 (settimanale +270, scorsa settimana +221)

Terapie intensive: +1 (settimanale +30, settimana scorsa +38)

Isolamento: +1013 (settimanale +4167)

Morti: +24 (settimanale +157, settimana scorsa +131)

Guariti: +738 (settimanale +6109)

Delta positivi: +1059 (Settimanale +4467)

Andamento settimanale: +10733 (la scorsa settimana 9815, aumento circa 9,35%, totale scorsa settimana 16.96%)

Degli attuali positivi (47054): 5,28% ricoverati (-0,02%), 0,66% in TI (-0,01%), 94,06% in isolamento (+0,03%).

Vaccinazioni: media giornaliera ultimi sette giorni 16273.

a cura di Gianluca Rinaldi

Il punto sulle vaccinazioni

Piano vaccinale, prenotazioni e vaccinazioni anti-Covid a Roma e nel Lazio

I dati nelle Asl di Roma e Fiumicino

Asl Roma 1:

Ieri i casi erano 381, giovedì 340, mercoledì 434, martedì 334, lunedì 341, domenica 418, sabato 310, venerdì 402, giovedì 432, mercoledì 328, martedì 377, lunedì 229, domenica 151, sabato 227, venerdì 224, giovedì 368

Asl Roma 2:

Ieri i casi erano 434, giovedì 361, mercoledì 338, martedì 296, lunedì 329, domenica 448, sabato 341, venerdì 338, giovedì 307, mercoledì 327, martedì 224, lunedì 297, domenica 342, sabato 321, venerdì 314, giovedì 299

Asl Roma 3:

Ieri i casi erano 135, giovedì 104, mercoledì 78, martedì 147, lunedì 136, domenica 35, sabato 149, venerdì 144, giovedì 102, mercoledì 96, martedì 87, lunedì 26, domenica 98, sabato 93, venerdì 121, giovedì 59

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati … (ieri erano 720 casi e 10 decessi, giovedì 579 casi e 3 decessi, mercoledì 384 casi e 10 decessi, martedì 348 casi e 6 decessi, lunedì 386 casi e 7 decessi, domenica 484 casi e 1 decesso, sabato 512 nuovi casi e 2 decessi, venerdì 408 casi e 2 decessi, giovedì 453 casi e 4 decessi, mercoledì 358 casi e 3 decessi, martedì 370 casi e 5 decessi, lunedì 361 casi e 8 decessi, domenica 283 casi e nessun decesso).

Asl Roma 4:

Ieri i casi erano 268, giovedì 181, mercoledì 104, martedì 85, lunedì 49, domenica 105, sabato 162, venerdì 89, giovedì 134, mercoledì 94, martedì 62, lunedì 89, domenica 15, sabato 132, venerdì 76, giovedì 116

Asl Roma 5:

Ieri i casi erano 253, giovedì 205, mercoledì 128, martedì 184, lunedì 177, domenica 195, sabato 181, venerdì 183, giovedì 131, mercoledì 97, martedì 20, lunedì 173, domenica 146, sabato 120, venerdì 157, giovedì 86

Asl Roma 6:

Ieri i casi erano 199, giovedì 193, mercoledì 152, martedì 79, lunedì 160, domenica 184, sabato 169, venerdì 136, giovedì 188, mercoledì 167, martedì 105, lunedì 99, domenica 122, sabato 150, venerdì 134, giovedì 213

I dati delle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio sono stati registrati 501 casi e 9 decessi (ieri erano 518 casi e 12 decessi, giovedì 579 e 8 decessi, mercoledì 494 casi e 6 decessi, martedì 372 casi e 10 decessi, lunedì 344 casi e 5 decessi, domenica 427 casi e 6 decessi, sabato 686 casi e 10 decessi, venerdì 465 e 7 decessi, giovedì 506 casi e 5 decessi, mercoledì 545 casi e 6 decessi, martedì 373 casi e 6 decessi, lunedì 262 casi e 5 decessi, domenica 525 casi e nove i decessi).

Asl Latina:

195 casi accertati di positività al COVID-19: Aprilia 23 Cisterna di Latina 24 Cori 15 Fondi 26 Formia 3 Gaeta 2 Itri 2 Latina 38 Lenola 1 Maenza 1 Minturno 2 Monte San Biagio 1 Norma 1 Pontinia 15 Ponza 1 Priverno 14 Sabaudia 4 San Felice Circeo 3 Sezze 3 Terracina 16.

Sono stati registrati 2 decessi: uno a Castelforte e l’altro a Priverno.

Comunicata la negativizzazione dal COVID-19 di 118 persone.

Ieri i casi erano 199, giovedì 225, mercoledì 140, martedì 116, lunedì 143, domenica 86, sabato 253, venerdì 55, giovedì 50, mercoledì 152, martedì 46, lunedì 78, domenica 151, sabato 148, venerdì 147, giovedì 178



Asl Frosinone:

211 casi accertati di positività al COVID-19: Frosinone 29, Sora 21, Alatri 15, Isola Del Liri 12, Veroli 12, Boville Ernica 11, Cassino 11, Ceccano 10, Monte San Giovanni Campano 10, Ferentino 8, Castro Dei Volsci 6, Anagni 5, Ripi 5, Arce 4, Collepardo 4, Fontechiari 4, Morolo 4, Alvito 3, Broccostella 3, Pico 3, Supino 3.

2 casi: Atina, Castrocielo, Colle San Magno, San Giovanni Incarico, Torrice, Trivigliano, Vallecorsa.

1 caso: Amaseno, Arpino, Ceprano, Fiuggi, Paliano, Patrica, Roccasecca, San Giorgio a Liri, Serrone, Strangolagalli, Vicalvi, Villa Santo Stefano.

Sono stati registrati quattro decessi: una donna di 59 anni residente a Veroli, una donna di 69 anni residente a Isola del Liri, un uomo di 80 anni residente a Monte San Giovanni Campano e un uomo di 59 anni residente a Veroli.

Comunicata la negativizzazione dal COVID-19 di 257 persone.

2.454 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Ieri i casi erano 184, giovedì 234, mercoledì 219, martedì 193, lunedì 126, domenica 220, sabato 324, venerdì 275, giovedì 253, mercoledì 252, martedì 256, lunedì 154, domenica 265, sabato 291, venerdì 275, giovedì 243

Asl Viterbo:

60 casi accertati di positività al COVID-19: 22 a Viterbo, 12 a Sutri, 4 a Fabrica di Roma, 4 a Ronciglione, 2 a Bassano Romano, 2 a Canepina, 2 a Caprarola, 2 a Nepi, 2 a Orte, 2 a Vitorchiano, 1 a Capranica, 1 a Civita Castellana, 1 a Tarquinia, 1 a Tuscania, 1 a Vetralla, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

Dei casi odierni, 34 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 26 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Comunicata la negativizzazione dal COVID-19 di 31 persone: 5 a Monterosi, 5 a Vignanello, 4 a Viterbo, 4 a Ronciglione, 2 a Bagnoregio, 2 a Montefiascone, 2 a Vasanello, 1 a Civita Castellana, 1 a Graffignano, 1 a Nepi, 1 a Orte, 1 a Piansano, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Sutri.

673 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Ieri i casi erano 76, giovedì 60, mercoledì 82, martedì 46, lunedì 49, domenica 39, sabato 63, venerdì 89, giovedì 28, mercoledì 71, martedì 34, lunedì 16, domenica 64, sabato 49, venerdì 43, giovedì 23

Asl Rieti:

All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 35 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (11) – Castel Nuovo di Farfa (1) – Cittaducale (3) – Collevecchio (1) – Contigliano (1) – Fara in Sabina (4) – Fiamignano (4) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Catino (1) – Poggio Mirteto (1) – Poggio Nativo (1) – Tarano (2) – Toffia (1).

Si registrano 28 nuovi guariti

(11) Rieti – (3) Borgorose – Cantalice (1) – (3) Cittaducale – (1) Contigliano – (2) Fara in Sabina – (3) Monte S. Giovanni – (1) Montopoli in Sabina – (1) Pescorocchiano – (1) Poggio Bustone – (1) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 464. Numero totale tamponi eseguiti: 63.291.

Si registrano tre decessi: un uomo di 69 anni (struttura ospedaliera Roma), un uomo di 72 anni (reparti Covid OGP Rieti), un uomo di 72 anni (reparto Terapia Intensiva OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 949.

Ieri i casi erano 59, giovedì 60, mercoledì 53, martedì 17, lunedì 26, domenica 82, sabato 46, venerdì 46, giovedì 75, mercoledì 70, martedì 37, lunedì 14, domenica 45, sabato 32, venerdì 34, giovedì 117

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dal 20 gennaio al 20 marzo:

20/01 – Roma 520 casi e nel Lazio 1281 (61 decessi)

21/01 – Roma 688 casi e nel Lazio 1303 (36 decessi)

22/01 – Roma 613 casi e nel Lazio 1141 (53 decessi)

23/01 – Roma 628 casi e nel Lazio 1297 (42 decessi)

24/01 – Roma 404 casi e nel Lazio 1056 (16 decessi)

25/01 – Roma 440 casi e nel Lazio 874 (40 decessi)

26/01 – Roma 663 casi e nel Lazio 1039 (43 decessi)

27/01 – Roma 662 casi e nel Lazio 1338 (63 decessi)

28/01 – Roma 490 casi e nel Lazio 1263 (43 decessi)

29/01 – Roma 667 casi e nel Lazio 1160 (48 decessi)

30/01 – Roma 524 casi e nel Lazio 1138 (27 decessi)

31/01 – Roma 413 casi e nel Lazio 943 (39 decessi)

01/02 – Roma 351 casi e nel Lazio 717 (38 decessi)

02/02 – Roma 511 casi e nel Lazio 842 (52 decessi)

03/02 – Roma 500 casi e nel Lazio 1164 (49 decessi)

04/02 – Roma 582 casi e nel Lazio 1174 (42 decessi)

05/02 – Roma 507 casi e nel Lazio 1141 (36 decessi)

06/02 – Roma 484 casi e nel Lazio 1014 (38 decessi)

07/02 – Roma 410 casi e nel Lazio 920 (20 decessi)

08/02 – Roma 413 casi e nel Lazio 782 (32 decessi)

09/02 – Roma 511 casi e nel Lazio 847 (33 decessi)

10/02 – Roma 464 casi e nel Lazio 1027 (51 decessi)

11/02 – Roma 618 casi e nel Lazio 1261 (31 decessi)

12/02 – Roma 571 casi e nel Lazio 1089 (34 decessi)

13/02 – Roma 483 casi e nel Lazio 1060 (21 decessi)

14/02 – Roma 377 casi e nel Lazio 809 (11 decessi)

15/02 – Roma 376 casi e nel Lazio 760 (34 decessi)

16/02 – Roma 574 casi e nel Lazio 894 (32 decessi)

17/02 – Roma 349 casi e nel Lazio 871 (55 decessi)

18/02 – Roma 534 casi e nel Lazio 1025 (41 decessi)

19/02 – Roma 515 casi e nel Lazio 990 (38 decessi)

20/02 – Roma 379 casi e nel Lazio 921 (32 decessi)

21/02 – Roma 378 casi e nel Lazio 1048 (15 decessi)

22/02 – Roma 345 casi e nel Lazio 854 (24 decessi)

23/02 – Roma 430 casi e nel Lazio 889 (33 decessi)

24/02 – Roma 559 casi e nel Lazio 1188 (38 decessi)

25/02 – Roma 447 casi e nel Lazio 1256 (18 decessi)

26/02 – Roma 732 casi e nel Lazio 1539 (19 decessi)

27/02 – Roma 571 casi e nel Lazio 1347 (20 decessi)

28/02 – Roma 497 casi e nel Lazio 1341 (12 decessi)

01/03 – Roma 519 casi e nel Lazio 1044 (28 decessi)

02/03 – Roma 644 casi e nel Lazio 1188 (29 decessi)

03/03 – Roma 643 casi e nel Lazio 1520 (35 decessi)

04/03 – Roma 726 casi e nel Lazio 1702 (22 decessi)

05/03 – Roma 659 casi e nel Lazio 1525 (19 decessi)

06/03 – Roma 641 casi e nel Lazio 1563 (13 decessi)

07/03 – Roma 591 casi e nel Lazio 1399 (13 decessi)

08/03 – Roma 552 casi e nel Lazio 1175 (22 decessi)

09/03 – Roma 688 casi e nel Lazio 1431 (28 decessi)

10/03 – Roma 751 casi e nel Lazio 1654 (22 decessi)

11/03 – Roma 841 casi e nel Lazio 1800 (16 decessi)

12/03 – Roma 884 casi e nel Lazio 1757 (24 decessi)

13/03 – Roma 800 casi e nel Lazio 1998 (19 decessi)

14/03 – Roma 901 casi e nel Lazio 1812 (10 decessi)

15/03 – Roma 806 casi e nel Lazio 1536 (20 decessi)

16/03 – Roma 777 casi e nel Lazio 1497 (32 decessi)

17/03 – Roma 850 casi e nel Lazio 1728 (20 decessi)

18/03 – Roma 805 casi e nel Lazio 1963 (23 decessi)

19/03 – Roma 950 casi e nel Lazio 2188 (38 decessi)

20/03 – Roma casi e nel Lazio 1821 (24 decessi)

Vaccinazioni nel Lazio

Le vaccinazioni effettuate nel Lazio, alle ore 14.11 di oggi 20 marzo 2021, sono 775.996 di cui 11.794 sono quelle odierne.

230.227 sono le persone a cui è stata somministrata la seconda dose di vaccino.

Per vedere tutti i dati aggiornati, comprese le fasce d’età e i totali suddivisi per hub, questo è il link sulle vaccinazioni anti-covid nel Lazio

