Covid-19 dati 21 aprile 2022 a Roma 4.272 casi e in tutto il Lazio 8.202

Oggi nel Lazio su 8.855 tamponi molecolari e 37.841 tamponi antigenici per un totale di 46.696 tamponi, si registrano 8.202 nuovi casi positivi (-2.479), sono 17 i decessi (+3), 1.175 i ricoverati (+24), 69 le terapie intensive ( = ) e +3.924 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 17,5%. I casi a Roma città sono a quota 4.272.

I dati sono stati resi noti dall’Assessore al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

21.04.2022 (giorno n. 777 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 8202 (ieri 10681, scorsa settimana 7200).

Questa settimana, come già detto ieri, non ha molto senso paragonare giornalmente i dati in quanto con le feste nel mezzo essi sono “sfalsati”.

Trend al 0,58% (ieri 0,76%) Ricoverati: +24 (settimanale +9, scorsa settimana +59) % occupazione posti disponibili: 18,30% (ieri 17,93%) Terapie intensive: +0 (settimanale +1, settimana scorsa +3) % occupazione terapie intensive: 7,32% (ieri 7,32%) Isolamento: +4237 (settimanale +7881)

Morti: +17 (settimanale +48, settimana scorsa +56) Guariti: 3924 (settimanale +15670) Variazione positivi: +4261 (settimanale +7891)

Andamento settimanale: 23609 (la scorsa settimana 26661 rispetto scorsa settimana -11,45%, totale scorsa settimana -5,90%).

Degli attuali positivi (153780): 0,76% ricoverati (-0,01%), 0,05% in TI (-0,00%), 99,19% in isolamento (+0,01%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 758,34. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 758,34.

Rispetto alla settimana scorsa: Venerdì +1,43%, Sabato -4,98%, Domenica -3,38%, Lunedì -47,46%, Martedì -69,74%, Mercoledì +61,22%, Giovedì +13,92%

Campagna vaccinale

Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

QUARTA DOSE:

Aperte le prenotazioni sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità oppure presso il proprio medico di medicina generale o in farmacia.

La vaccinazione con 4 dose è rivolta a over 80 e over 60 che rientrino nelle categorie di fragilità individuate dal Ministero.

Chi è stato positivo dopo la terza dose (booster) è esentato dal nuovo richiamo.

Somministrazioni

Superata quota 13 milioni e 425 mila vaccini complessivi, superate le 3,96 milioni di dosi booster effettuate, oltre l’82% di copertura con dosi booster della popolazione adulta. Nella fascia pediatrica 5-11 anni sono oltre 147 mila i bambini con prima dose.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 4.272 casi e 7 decessi

Asl Roma 1: sono 1.693 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 1.495 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 1.084 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: 1.922 casi e 7 decessi

Asl Roma 4: sono 476 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 676 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 770 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h.

I dati delle altre province del Lazio: 2.008 casi e 3 decessi

Asl di Frosinone: sono 556 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 828 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 287 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 337 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Ucraina

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno viene erogata attraverso il rilascio di un tesserino con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per tutte le prestazioni erogabili. Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Attivi a Roma gli hub di Ostiense, Termini e di via Lamaro dedicati ai cittadini provenienti dall’Ucraina. Fino ad oggi sono state rilasciate oltre 16.500 tessere STP (straniero temporaneamente presente). Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) elenco aggiornato al 24 luglio (prima dell’elenco troverai la mappa).

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno (a fondo articolo, dopo l’elenco, troverai la mappa).

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In e breve vademecum sui tamponi

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno)

Quando il Covid colpisce i bambini

Intervista al Dott. Andrea Campana, Responsabile del Centro Covid dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet