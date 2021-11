Covid-19 dati 22 novembre 2021 a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel quotidiano comunicato stampa.

“E’ importante prenotare subito il proprio richiamo che andrà in automatico dopo 180 giorni da ultima dose”. Qui per le prenotazioni.

Dati statistici

22.11.2021 (giorno n. 627 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 940 (ieri 1216, scorsa settimana 595). Trend al 0,23% (ieri 0,30%). Ricoverati: +20 (settimanale +20, scorsa settimana +21). % occupazione posti disponibili: 10,22% (ieri 9,90%). Terapie intensive: +1 (settimanale +1, settimana scorsa +5). % occupazione terapie intensive: 8,91% (ieri 8,80%). Isolamento: +20 (settimanale +20). Morti: +15 (settimanale +15, settimana scorsa +10). Guariti: +957 (settimanale +957). Variazione positivi: -32 (settimanale -32).

Andamento settimanale: +940 (la scorsa settimana 595, rispetto scorsa settimana +57,98%, totale scorsa settimana +17,91%).

Obiettivo della settimana è chiudere tra 10 e 15%, oggi come anticipato, il dato è particolare perché lunedì scorso era troppo basso rispetto al trend. Obiettivo di domani: 1010.

Degli attuali positivi (15157): 4,33% ricoverati (+0,14%), 0,55% in TI (+0,01%), 95,12% in isolamento (-0,15%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 127,25. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 135,72. Nota: i due valori coincideranno giovedì e sono diversi rispetto a quelli che indica la Regione in quanto quelli della Regione sono con 3-4 giorni di ritardo.

Un anno fa Lunedì 23 Novembre 2020 (in fase di discesa passato il picco): 2341 casi, 3351 ricoverati (+53), 335 TI (-4).

Al via i richiami per gli over 40

Possono prenotare il richiamo (dose booster) del vaccino anti Covid-19 le persone con età minima di 40 anni (nati nel 1981 e negli anni precedenti).

Sarà possibile prenotare la data utile per il richiamo, che verrà programmato dopo almeno 180 giorni dalla seconda somministrazione (o unica somministrazione nel caso del vaccino monodose Janssen) ricevuta entro il 31 luglio 2021 (circolare del Ministero della Salute con l’aggiornamento delle indicazioni sulla somministrazione di dosi addizionali e dosi booster).

La somministrazione del richiamo, nella fascia di età 40-59 anni, partirà dal 1 dicembre.

Indipendentemente dal vaccino utilizzato per il ciclo primario, sarà per ora possibile utilizzare come dose “booster” un vaccino a mRna autorizzato in Italia, Comirnaty (Pfizer/BioNTech) oppure Spikevax (Moderna) come da circolare 0049399 del 29/10/2021.

L’adesione alla vaccinazione è libera e volontaria.

E’ possibile vaccinarsi presso:

Medici di famiglia (che potranno contestualmente somministrare anche il vaccino antinfluenzale); Farmacie; Punti di somministrazione attraverso la piattaforma di prenotazione.

Per prenotare è sufficiente la Tessera Sanitaria in corso di validità per comunicare: Il Codice Fiscale e le ultime 13 cifre del codice numerico (TEAM) posto sul retro della tessera.

Attenzione: devono essere trascorsi almeno 180 giorni tra il giorno scelto per l’appuntamento e il giorno in cui si è ricevuta l’ultima dose di vaccino. In caso contrario la piattaforma on line non permetterà di prenotare l’appuntamento.

72 ore prima dell’appuntamento prenotato, un sms ricorderà l’appuntamento fissato.

Per assistenza alla prenotazione o eventuali disdette contattare il numero 06 164161841 attivo dal lunedì al venerdì con orario 7.30 – 19.30, sabato con orario 7.30 – 13.00.

Gli over 80 che sono stati vaccinati a domicilio non devono prenotare poiché saranno contattati dalle Asl competenti.

Le persone non vaccinate possono richiedere la vaccinazione a domicilio contattando il numero 06 164161841.

PER PRENOTARE

Campagna vaccinale

Le somministrazioni

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati delle altre province del Lazio: 134 nuovi casi e 1 decesso

Asl di Frosinone:

Nelle ultime 24 ore si registrano 23 nuovi soggetti positivi al test Covid-19: Alatri 5 Ceccano 3 Ferentino 3 Ceprano 2 Fiuggi 2 Frosinone 2. 1 caso a Arce, Fontechiari, Monte San Giovanni Campano, Serrone, Supino, Trivigliano.

I negativizzati sono 48 e 0 i decessi.

627 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Asl di Latina:

Nelle ultime 24 ore si registrano 87 nuovi soggetti positivi al test Covid-19: Aprilia 8 Cisterna di Latina 11 Cori 1 Fondi 7 Formia 1 Latina 39 Monte San Biagio 1 Pontinia 3 Roccasecca dei Volsci 1 Sabaudia 1 Sermoneta 4 Sezze 2 Sonnino 2 Terracina 6.

Vaccinazioni Ultime 24 H Totale 732: I Dose 135; II Dose 206; III Dose 391.

Guarigioni: 0. Ricoverati: 3.

Asl di Rieti:

Nelle ultime 24 ore si registrano 3 nuovi soggetti positivi al test Covid-19: Rieti (2) – Fiamignano (1).

Si registrano 6 nuovi guariti: (2) Rieti – (1) Cittaducale – (1) Fara in Sabina – (1) Poggio Moiano – (1) Poggio S. Lorenzo.

Numero tamponi eseguiti: 85.

Asl di Viterbo:

21 casi accertati di positività al COVID-19: 8 a Viterbo, 3 a Orte, 2 a Canino, 2 a Fabrica di Roma, 1 a Farnese, 1 a Graffignano, 1 a Ischia di Castro, 1 a Oriolo Romano, 1 a Valentano, 1 a Vasanello.

Dei casi odierni: 19 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 2 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Comunicato il decesso di 1 paziente di 77 anni di Canepina ricoverato presso le strutture COVID di Belcolle.

Comunicata la negativizzazione di 5 pazienti: 1 ad Arlena di Castro, 1 a Bomarzo, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Piansano, 1 a Viterbo.

296 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

