Covid-19 dati 27 novembre 2021 a Roma 545 casi e in tutto il Lazio 1204

Oggi nel Lazio su un totale di 47.729 tamponi, si registrano 1.204 nuovi casi positivi (-362), sono 6 i decessi (-2), 715 i ricoverati (+9), 89 le terapie intensive (-2) e +786 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 2,5%. I casi a Roma città sono a quota 545.

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

27.11.2021 (giorno n. 632 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 1204 (ieri 1566, scorsa settimana 1079). Trend al 0,29% (ieri 0,38%). Ricoverati: +9 (settimanale +79, scorsa settimana +55). % occupazione posti disponibili: 11,14% (ieri 11,00%). Terapie intensive: -2 (settimanale +6, settimana scorsa +10). % occupazione terapie intensive: 9,44% (ieri 9,65%). Isolamento: +405 (settimanale +2969). Morti: +6 (settimanale +45, settimana scorsa +33). Guariti: +786 (settimanale +4626). Variazione positivi: +412 (settimanale +3054).

Andamento settimanale: +7725 (la scorsa settimana 5763, rispetto scorsa settimana +34,04%, totale scorsa settimana +17,91%).

Settimana di alti e bassi, ieri troppo alti rispetto alle previsioni, oggi più bassi delle previsioni, praticamente impossibile capire andamento. Obiettivo di domani per frenare un po’ l’aumento: 1410.

Degli attuali positivi (18243): 3,92% ricoverati (-0,04%), 0,49% in TI (-0,02%), 95,59% in isolamento (+0,06%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 155,34. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 168,44. Nota: i due valori coincideranno giovedì e sono diversi rispetto a quelli che indica la Regione in quanto quelli della Regione sono con 3-4 giorni di ritardo.

Un anno fa Sabato 28 Novembre 2020 (in fase di discesa passato il picco): 2070 casi, 3352 ricoverati (-55), 356 TI (+1).

Campagna vaccinale

Le somministrazioni

Ieri oltre 34 mila vaccini somministrati con un incremento del 63% rispetto alla settimana precedente. le dosi booster sono l’88% del totale delle somministrazioni.

Nel Lazio superate 9 milioni e 300 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’88% degli over 12 sempre in doppia dose.

Terza dose: oltre 600 mila le dosi effettuate pari a oltre il 10% della popolazione.

Open day over 40: si terranno domani domenica 28 novembre nuovi open day su tutto il territorio ad accesso libero con la tessera sanitaria e fino ad esaurimento delle disponibilità delle singole strutture.

Di seguito l’elenco degli hub:

Sant’ Andrea – Policlinico Umberto I (Eastman) – San Giovanni Addolorata (Via Merulana 143) – Tor Vergata La Vela – Casal De Merode (Asl Roma 2) – Fiumicino Lunga Sosta (Asl Roma 3) – Gli Hub Della Asl Roma 4 (Porto Di Civitavecchia – Casa Della Salute Ladispoli – Caserma Cosenz Bracciano – Rignano Flaminio – Fiano Romano) – Ospedale Dei Castelli (Asl Roma 6) – A Rieti Contigliano E Pass Amatrice (29 Novembre) – A Viterbo Parrocchia Della Grotticella – A Formia Centro Itaca E A Latina Ex Rossi Sud – Frosinone A Ospedale Spaziani E Stellantis A Piedimonte San Germano.

Al Campus Bio-Medico Fino A Fine Mese (Ore 12-16)

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 545 casi e 2 decessi

Asl Roma 1:

sono 133 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 2:

sono 328 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl Roma 3:

sono 84 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: 360 casi e 1 decesso

Asl Roma 4:

sono 86 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5:

sono 140 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6:

sono 134 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati delle altre province del Lazio: 299 nuovi casi e 3 decessi

Asl di Frosinone:

sono 99 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Latina:

sono 95 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti:

sono 33 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo:

sono 72 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

