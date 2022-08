Covid-19 dati 30 agosto 2022 a Roma 1.085 casi e in tutto il Lazio 2.362

Oggi nel Lazio su 3.757 tamponi molecolari e 13.719 tamponi antigenici per un totale di 17.476 tamponi, si registrano 2.362 nuovi casi positivi (+1.543), sono 6 i decessi (-1), 558 i ricoverati (-56), 45 le terapie intensive (+1) e +6.964 i guariti.

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 13,5%. I casi a Roma città sono a quota 1.085.

I dati sono stati resi noti dall’Assessore al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori genearali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù, presieduta da remoto e in isolamento dall’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

Campagna vaccinale

Gli hub vaccinali sono ad accesso libero negli orari di apertura, per favorire la partecipazione alla campagna di vaccinazione.

QUARTA DOSE OVER 60: COME VACCINARSI

1– Chiedi al tuo medico di medicina generale;

2- Prenota sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) secondo le consuete modalità e scegli la data e l’hub di riferimento;

3- Presso una delle oltre 500 farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale;

Per chi è stato positivo devono trascorrere almeno 120 giorni.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 1.085 casi e 5 decessi

Asl Roma 1: sono 391 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 2: sono 451 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 3: sono 243 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: 496 casi e 0 decessi

Asl Roma 4: sono 83 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 5: sono 198 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl Roma 6: sono 215 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

I dati delle altre province del Lazio: 781 casi e 1 decesso

Asl di Frosinone: sono 320 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

Asl di Latina: sono 278 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Rieti: sono 64 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Dati statistici

30.08.2022 (giorno n. 908 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 2362 (ieri 819, scorsa settimana 2555) Trend al 0,12% (ieri 0,04%) Ricoverati: -56 (settimanale -52, scorsa settimana -28) % occupazione posti disponibili: 8,69% (ieri 9,56%) Terapie intensive: +1 (settimanale +4, settimana scorsa -5) % occupazione terapie intensive: 4,77% (ieri 4,67%)

Isolamento: -4553 (settimanale -9062) Morti: +6 (settimanale +13, settimana scorsa +14) Guariti: 6964 (settimanale +12278) Variazione positivi: -4608 (settimanale -9110)

Andamento settimanale: 3181 (la scorsa settimana 3437 rispetto scorsa settimana -7,45%, totale scorsa settimana +2,24%).

Degli attuali positivi (77923): 0,72% ricoverati (-0,03%), 0,06% in TI (+0,00%), 99,23% in isolamento +0,02%)

Incidenza ultimi 7 giorni: 199,59. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì: 193,74.

Rispetto alla settimana scorsa: Mercoledì -34,41%, Giovedì -12,96%, Venerdì -12,54%, Sabato -5,35%, Domenica -1,21%, Lunedì -7,14%, Martedì -7,55%

Ucraina

L’assistenza sanitaria agli stranieri privi di un permesso di soggiorno è stata erogata attraverso il rilascio di circa 23.000 tesserini con un codice regionale individuale STP/ENI (Straniero Temporaneamente Presente/ Europeo Non Iscritto) che identifica l’assistito per le prestazioni erogabili.

Tutti hanno effettuato un colloquio di orientamento sanitario, il tampone e chi non lo avesse già eseguito, anche il vaccino.

Tutte le info su SaluteLazio.it oppure chiamando il Numero Verde 800.118.800.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) elenco aggiornato al 24 luglio 2021 (prima dell’elenco troverai la mappa).

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno 2021 (nell’articolo, prima dell’elenco, troverai la mappa).

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In e breve vademecum sui tamponi

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno 2021) e nell’articolo è presente la mappa.

Quando il Covid colpisce i bambini

Intervista al Dott. Andrea Campana, Responsabile del Centro Covid dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet