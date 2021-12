Covid-19 dati 4 dicembre 2021: a Roma 946 nuovi casi. 1.832 in tutto nel Lazio

Oggi, 4 dicembre 2021, nel Lazio su 18.190 tamponi molecolari e 29.481 tamponi antigenici per un totale di 47.671 tamponi, si registrano 1.832 nuovi casi positivi al Covid-19 (+339); sono 7 i decessi ( = ), 712 i ricoverati (-15), 91 le terapie intensive (+3) e +809 i guariti. il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,8%. I casi a Roma città sono a quota 946. Dei 7 decessi di oggi, 6 erano persone non vaccinate.

I dati sono stati diffusi dall’assessore regionale alla Sanita, Alessio D’Amato, nell’odierno comunicato stampa.

4 dicembre dello scorso anno: stesso numero di casi positivi. Ma oggi abbiamo 2.466 ricoveri in meno in area medica, 269 in meno in terapia intensiva, 68 mila isolati a domicilio in meno e 55 decessi in meno. Numeri – sottolinea D’Amato – che dimostrano l’importanza della vaccinazione.

A proposito di vaccinazioni D’Amato informa che «è prematuro parlare di quarta dose. I nostri tecnici dell’Istituto Spallanzani ci dicono che l’obiettivo è arrivare a fare un richiamo annuale con vaccini aggiornati alle varianti, come avviene per il vaccino antinfluenzale.»

«E’ importante prenotare subito il proprio richiamo (terza dose) che andrà in automatico dopo 150 giorni da ultima dose.» Qui per le prenotazioni.

Nel Lazio superati i 9 milioni e 600 mila somministrazioni. Superato il 94% di adulti che ha ricevuto la doppia dose e l’89% degli over 12 sempre in doppia dose. Per la terza dose ne sono state somministrate oltre 838 mila, pari a oltre il 17% della popolazione.

«Secondo Confcommercio – continua D’Amato – il 58% dei cittadini teme che il Lazio torni in zona gialla. Bisogna dare messaggi di tranquillità ed evitare di generare ansia. Ad oggi i nostri tecnici non ritengono probabile che da qui al Natale ci possa essere un cambio di fascia. Lavoriamo assieme per un Natale sicuro, nel rispetto delle regole e prenotando subito il richiamo.»

Campagna vaccinale

* VACCINAZIONI PEDIATRICHE: il 13 dicembre partano le prenotazioni per le vaccinazioni pediatriche.

Oltre 300 mila utenti hanno già visualizzato sui canali social di SaluteLazio le FAQ realizzate in collaborazione con l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

* Vaccino antinfluenzale: somministrate oltre 1.030.000 dosi e già distribuiti 1 milione 330 mila vaccini ai medici di medicina generale, ai pediatri e alle farmacie. Sono attivi nella campagna ad oggi 3.895 medici di medicina generale e 372 pediatri di libera scelta e circa 800 farmacie.

* APERTURA OPEN DAY STRAORDINARIA DI DOMENICA 5 DICEMBRE DI 12 CENTRI VACCINALI AIOP.

Prenoti oggi e puoi eseguire il richiamo nella giornata di domenica. Possono accedere tutti (over 18) fino ad esaurimento delle diponibilità previa prenotazione sul portale regionale (https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/main/home) per un totale di 5 mila somministrazioni complessive a disposizione per la giornata.

Le somministrazioni si svolgeranno nelle seguenti strutture: Nuova Villa Claudia, Villa Aurora, Cristo Re, Tiberia Hospital (Asl Roma 1). Karol Wojtyla hospital, Nuova Itor (Asl Roma 2). Merry House e Policlinico Luigi Di Liegro (Asl Roma 3). INI Grottaferrata e Villa delle Querce (Asl Roma 6). ICOT (Asl di Latina) e INI Veroli (Asl di Frosinone).

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 946 casi e 3 decessi

* Asl Roma 1: sono 353 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 2: sono 497 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 3: sono 96 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: 446 casi e 3 decessi

* Asl Roma 4: sono 102 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 5: sono 144 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl Roma 6: sono 200 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

I dati delle altre province del Lazio: 440 nuovi casi e 1 decesso

* Asl di Frosinone: sono 96 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Latina: sono 198 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h.

* Asl di Rieti: sono 27 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

* Asl di Viterbo: sono 119 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

04.12.2021 (giorno n. 639 dei Report Regione Lazio):

Nuovi contagi: 1832 (ieri 1493, scorsa settimana 1204). Trend al 0,43% (ieri 0,35%). Ricoverati: -15 (settimanale -4, scorsa settimana +79). % occupazione posti disponibili: 11,09% (ieri 11,32%). Terapie intensive: +3 (settimanale -3, settimana scorsa +6). % occupazione terapie intensive: 9,65% (ieri 9,33%). Isolamento: +1028 (settimanale +4259). Morti: +7 (settimanale +41, settimana scorsa +45). Guariti: +809 (settimanale +4854). Variazione positivi: +1016 (settimanale +4252).

Andamento settimanale: +9147 (la scorsa settimana 7725, rispetto scorsa settimana +18,41%, totale scorsa settimana +28,67%).

Degli attuali positivi (23082): 3,08% ricoverati (-0,21%), 0,39% in TI (-0,00%), 96,52% in isolamento (+0,21%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 180,72. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 202,19. Nota: i due valori coincideranno giovedì e sono diversi rispetto a quelli che indica la Regione in quanto quelli della Regione sono con 3-4 giorni di ritardo.

Un anno fa Sabato 5 Dicembre 2020 (era una fase di discesa dopo il picco del 14 novembre a 2997 casi, mentre ora siamo ancora in salita): 1783 casi, 3075 ricoverati (-103), 349 TI (-11). Morti: 32.

Andamento giornaliero incomprensibile, troppi sbalzi.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

