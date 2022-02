Covid-19 dati 4 febbraio 2022 a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

I dati sono stati resi noti dall’assessore alla Sanità Alessio D’Amato al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Scuole

Potenziato il contact tracing con 37 drive-in a disposizione degli studenti. Si può prenotare sulla piattaforma (https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home) con la tessera sanitaria e indicando l’Istituto scolastico.

L’elenco delle strutture: via Clauzetto, Tor di Quinto, IDI, Santa Maria della Pietà, Cristo Re e Villa Betania (Asl Roma 1), Zooprofilattico (Asl Roma 2); Forlanini e Fiumicino (Asl Roma 3), Guidonia aeroporto e Valmontone (Asl Roma 5). Nelle Province Riello e Cittadella della Salute a Viterbo, Tarquinia, Civita Castellana, Acquapendente (Asl di Viterbo); ex Istituto Sani, Casa della Salute di Priverno, ospedale Fiorini di Terracina, Di Liegro a Gaeta, ex Rossi Sud 1 e 2, drive-in di Gaeta (Asl di Latina); via del Terminillo a Rieti, Passo Corese, Accumoli, Sant’Elpidio, Poggio Mirteto, Antrodoco e Magliano Sabino (Asl di Rieti); Frosinone, Pontecorvo, Atina, Sora, Cassino, Ceccano e Anagni pediatrico (Asl di Frosinone)

Dati statistici

a cura di Gianluca Rinaldi

Campagna vaccinale

Le somministrazioni

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: . casi e . decessi

I dati nelle Asl della Provincia di Roma: . casi e . decessi

I dati delle altre province del Lazio *3.947 casi e 2 decessi

Asl Frosinone

748 casi accertati di positività al COVID-19: Cassino 67, Sora 51, Alatri 50, Ceccano 43, Frosinone 36, Anagni 34, ecc.

Negativizzati 751.

1 decesso.

5532 tamponi effettuati.

Asl Latina

*2123 casi accertati di positività al COVID-19: Aprilia 181 Bassiano 4 Campodimele 0 Castelforte 8 Cisterna di Latina 1069 Cori 23 Fondi 61 Formia 31 Gaeta 19 Itri 7 Latina 253 Lenola 7 Maenza 3 Minturno 37 Monte San Biagio 2 Norma 3 Pontinia 42 Ponza 2 Priverno 26 Prossedi 1 Roccagorga 9 Rocca Massima 5 Roccasecca dei Volsci 0 Sabaudia 54 San Felice Circeo 25 Santi Cosma e Damiano 16 Sermoneta 15 Sezze 51 Sonnino 5 Sperlonga 0 Spigno Saturnia 6 Terracina 86 Ventotene 1.

1 decesso a Spigno Saturnia.

*Si precisa che 1100 positivi Covid sono frutto di recupero per mancato inserimento dati – periodo dal 31/12/2021 al 01/02/2022- da parte di un laboratorio analisi di Cisterna sulla piattaforma regionale, nella quale vengono inseriti i dati obbligatori. Pertanto il dato di oggi è da considerarsi sovradimensionato.

Vaccianzioni 2384.

Guarigioni 360 e 10 i nuovi ricoverati.

Asl Viterbo

586 casi accertati di positività al COVID-19: 128 a Viterbo, 40 a Fabrica di Roma, 24 a Celleno, 23 a Tuscania, 22 a Civita Castellana, 22 a Montefiascone, 21 a Nepi, 19 a Vetralla, 18 a Vignanello, 17 a Orte, 16 a Tarquinia, 14 a Ronciglione, 14 a Vitorchiano, 13 a Capranica, 13 a Soriano nel Cimino, 12 ad Acquapendente, 12 a Monterosi, 10 a Bolsena, 10 a Oriolo Romano, 9 a Graffignano, 9 a Sutri, 8 a Bassano Romano, 8 a Montalto di Castro, 7 a Piansano, 7 a Vasanello, 6 a Bassano in Teverina, 6 a Canepina, 6 a Corchiano, 5 a Bagnoregio, 5 a Capodimonte, 5 a Carbognano, 5 a Marta, 5 a Valentano, 4 ad Arlena di Castro, 4 a Caprarola, 4 a Castiglione in Teverina, 4 a Monte Romano, 3 a Gallese, 3 a Ischia di Castro, 3 a Lubriano, 3 a Villa San Giovanni in Tuscia, 2 a Bomarzo, 2 a Faleria, 2 a Farnese, 2 a Grotte di Castro, 1 a Blera, 1 a Calcata, 1 a Canino, 1 a Castel Sant’Elia, 1 a Civitella d’Agliano, 1 a Onano, 1 a Proceno, 1 a San Lorenzo Nuovo, 1 a Tessennano, 1 a Vallerano, 1 a Vejano.

Dei casi odierni, 3 cittadini sono attualmente ricoverati presso l’ospedale Belcolle, 583 stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Comunicata la negativizzazione dal COVID-19 di 464 persone.

1990 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Asl Rieti

Nelle ultime 24 ore si registrano 490 nuovi soggetti positivi al test SARS CoV-2: Rieti (131) – Accumoli (3) – Amatrice (12) – Antrodoco (9) – Borbona (1) – Borgorose (6) – Cantalice (6) – Cantalupo in Sabina (9) – Casaprota (3) – Casperia (6) – Castel S. Angelo (4) – Castel Nuovo di Farfa (2) – Cittaducale (12) – Cittareale (1) – Colle di Tora (1) – Collevecchio (4) – Colli sul Velino (2) – Concerviano (1) – Configni (1) – Contigliano (6) – Cottanello (4) – Fara in Sabina (67) – Fiamignano (2) – Forano (14) – Frasso Sabino (5) – Greccio (3) – Labro (1) – Leonessa (2) – Magliano Sabina (10) – Monte S. Giovanni ( – Montebuono (1) – Monteleone Sabino (3) – Montenero Sabino (1) – Montopoli in Sabina (18) – Morro Reatino (1) – Pescorocchiano (7) – Petrella Salto (2) – Poggio Bustone (13) – Poggio Catino (2) – Poggio Mirteto (25) – Poggio Moiano (10) – Poggio Nativo (10) – Poggio S. Lorenzo (1) – Posta (5) – Pozzaglia Sabina (4) – Rivodutri (3) – Rocca Sinibalda (2) – Salisano (2) – Scandriglia (19) – Selci (2) – Stimigliano (3) – Tarano (6) – Toffia (6) – Torri in Sabina (4) – Torricella in Sabina (3) – Varco Sabino (1).

Si registrano 592 nuovi guariti.

Numero tamponi eseguiti: 1.797.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) elenco aggiornato al 24 luglio (prima dell’elenco troverai la mappa).

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno (a fondo articolo, dopo l’elenco, troverai la mappa).

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In e breve vademecum sui tamponi

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno)

Quando il Covid colpisce i bambini

Intervista al Dott. Andrea Campana, Responsabile del Centro Covid dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet