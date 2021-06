Covid-19, dati 6 giugno 2021: a Roma 115 casi e in tutto il Lazio 233

Oggi su oltre 7mila tamponi nel lazio (-3946) e oltre 11mila antigenici per un totale di oltre 18mila test, si registrano 233 nuovi casi positivi (+36), i decessi sono 5 (-4), i ricoverati sono 690 (-60). I guariti sono 1125, le terapie intensive sono 125 (-1).

Il rapporto tra positivi e tamponi è al 3,2%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 1,2%. I casi a Roma città sono a quota 115. I dati sono stati diffusi dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Sabato 5 giugno, sono state somministrate 64.767 dosi in tutto il Lazio. È il dato più alto di somministrazioni quotidiane registrato dall’inizio della campagna vaccinale.

I dati delle singole Asl sono riportati tra le notizie seguenti in questa pagina.

Vaccinati a Rieti bambini e ragazzi dai 12 ai 16 anni

È sold out il primo Junior Open Day del Lazio dedicato alla fascia di età 12-16 anni organizzato dalla Asl di Rieti presso l’ospedale de Lellis di Rieti.

“Un successo straordinario, – dichiara la Asl di Rieti – con i giovani entusiasti di vaccinarsi, anche se spaventati da aghi e siringhe. Accompagnati dai loro genitori, gli oltre 200 ragazzi, alcuni dei quali provenienti da fuori provincia, hanno fatto diligentemente la fila sin dalle primissime ore di questa mattina e con grande senso di responsabilità si sono sottoposti al vaccino Pfizer. Dosi raddoppiate per consentire a tutti i presenti di vaccinarsi e orario di chiusura delle vaccinazioni posticipato.

I giovani che oggi hanno effettuato il vaccino, all’uscita hanno ricevuto dagli operatori sanitari Asl Rieti, un buono per un gelato, offerto dalla pasticceria dei Fratelli Napoleone, in via S. Agnese e hanno potuto scrivere le proprie riflessioni, in merito alla giornata di vaccinazione, su un grande Book messo a disposizione dalla Asl di Rieti in sala osservazione”.

Il calendario delle prossime fasce d’età

– Da domenica 6 giugno alle 24:00 si potrà prenotare per il vaccino la fascia d’età 39-35 (nati 1982-1986)

– Da martedì 8 giugno alle 24:00 fascia d’età 34-30 (nati 1987-1991)

– Da giovedì 10 giugno alle 24:00 fascia d’età 29-25 (nati 1992-1996)

– Domenica 13 giugno alle 24:00 fascia d’età 24-17 (nati 1997-2004)

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) potrà rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito.

I dati nelle Asl di Roma e Fiumicino: 115 casi e 2 decessi

Asl Roma 1

34 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 45, venerdì 45, giovedì 47, mercoledì 47, martedì 58, lunedì 68, domenica 70, sabato 67, venerdì 68, giovedì 65, mercoledì 73, martedì 50, lunedì 73, domenica 77, sabato 98, venerdì 79

Asl Roma 2

63 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi.

Ieri i casi erano 25, venerdì 42, giovedì 56, mercoledì 30, martedì 48, lunedì 75, domenica 70, sabato 85, venerdì 78, giovedì 119, mercoledì 60, martedì 85, lunedì 86, domenica 107, sabato 112, venerdì 125

Asl Roma 3

18 casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 25, venerdì 33, giovedì 23, mercoledì 25, martedì 28, lunedì 26, domenica 19, sabato 33, venerdì 22, giovedì 28, mercoledì 26, martedì 39, lunedì 18, domenica 33, sabato 34, venerdì 54

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati 65 casi e 3 decessi (ieri erano 42 casi e 4 decessi, venerdì 51 casi e 5 decessi, giovedì 44 casi e 4 decessi, mercoledì 49 casi e 0 decessi, martedì 33 casi e 5 decessi, lunedì 45 casi e 1 decesso, domenica 53 casi e 1 decesso, sabato 65 casi e 2 decessi, venerdì 75 casi e 4 decessi).

Asl Roma 4

4 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registra 1 decesso.

Ieri i casi erano 12, venerdì 4, giovedì 2, mercoledì 2, martedì 11, lunedì 2, domenica 12, sabato 5, venerdì 11, giovedì 22, mercoledì 11, martedì 14, lunedì 2, domenica 22, sabato 24, venerdì 14

Asl Roma 5

30 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Ieri i casi erano 18, venerdì 20, giovedì 22, mercoledì 19, martedì 7, lunedì 32, domenica 14, sabato 33, venerdì 27, giovedì 26, mercoledì 38, martedì 11, lunedì 28, domenica 40, sabato 51, venerdì 42

Asl Roma 6

31 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Ieri i casi erano 12, venerdì 27, giovedì 20, mercoledì 28, martedì 15, lunedì 11, domenica 27, sabato 27, venerdì 37, giovedì 47, mercoledì 16, martedì 51, lunedì 23, domenica 41, sabato 76, venerdì 33

I dati delle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio sono stati registrati 53 casi e 0 decessi (ieri erano 73 casi e 0 decessi, venerdì 26 e 0 decessi, giovedì 26 casi e 1 decesso, mercoledì 60 casi e 3 decessi, martedì 28 casi e 0 decessi, lunedì 48 casi e 1 decesso, domenica 66 casi e 2 decessi, sabato 57 casi e 4 decessi, venerdì 53 casi e 1 decesso, giovedì 54 casi e 1 decessi, mercoledì 94 casi e 1 decesso, martedì 58 casi e 5 decessi).

Asl Latina:

Nella Asl di Latina sono 30 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 28, venerdì 3, giovedì 15, mercoledì 28, martedì 7, lunedì 21, domenica 21, sabato 28, venerdì 30, giovedì 28, mercoledì 47, martedì 27, lunedì 31, domenica 45, sabato 45, venerdì 73

Asl Frosinone:

Nella Asl di Frosinone si registrano 2 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 7, venerdì 10, giovedì 1, mercoledì 18, martedì 7, lunedì 11, domenica 23, sabato 17, venerdì 13, giovedì 14, mercoledì 21, martedì 12, lunedì 14, domenica 13, sabato 26, venerdì 32

Asl Viterbo:

Nella Asl di Viterbo si registrano 20 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 38, venerdì 11, giovedì 6, mercoledì 12, martedì 7, lunedì 5, domenica 13, sabato 11, venerdì 3, giovedì 5, mercoledì 21, martedì 15, lunedì 14, domenica 29, sabato 21, venerdì 15

Asl Rieti:

Nella Asl di Rieti si registra 1 nuovo casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 0, venerdì 2, giovedì 4, mercoledì 2, martedì 7, lunedì 0, domenica 9, sabato 1, venerdì 7, giovedì 7, mercoledì 5, martedì 4, lunedì 3, domenica 6, sabato 7, venerdì 4

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dal 6 aprile al 6 giugno:

06/04 – Roma 710 casi e nel Lazio 1120 (43 decessi)

07/04 – Roma 559 casi e nel Lazio 1081 (47 decessi)

08/04 – Roma 554 casi e nel Lazio 1240 (37 decessi)

09/04 – Roma 624 casi e nel Lazio 1363 (47 decessi)

10/04 – Roma 746 casi e nel Lazio 1463 (35 decessi)

11/04 – Roma 787 casi e nel Lazio 1675 (19 decessi)

12/04 – Roma 558 casi e nel Lazio 1057 (37 decessi)

13/04 – Roma 696 casi e nel Lazio 1164 (36 decessi)

14/04 – Roma 584 casi e nel Lazio 1230 (49 decessi)

15/04 – Roma 639 casi e nel Lazio 1330 (46 decessi)

16/04 – Roma 749 casi e nel Lazio 1474 (39 decessi)

17/04 – Roma 711 casi e nel Lazio 1378 (25 decessi)

18/04 – Roma 528 casi e nel Lazio 1127 (25 decessi)

19/04 – Roma 526 casi e nel Lazio 950 (38 decessi)

20/04 – Roma 548 casi e nel Lazio 926 (34 decessi)

21/04 – Roma 453 casi e nel Lazio 1161 (52 decessi)

22/04 – Roma 621 casi e nel Lazio 1311 (31 decessi)

23/04 – Roma 628 casi e nel Lazio 1221 (23 decessi)

24/04 – Roma 596 casi e nel Lazio 1266 (23 decessi)

25/04 – Roma 531 casi e nel Lazio 1185 (19 decessi)

26/04 – Roma 536 casi e nel Lazio 964 (44 decessi)

27/04 – Roma 498 casi e nel Lazio 939 (34 decessi)

28/04 – Roma 402 casi e nel Lazio 1078 (32 decessi)

29/04 – Roma 524 casi e nel Lazio 1124 (27 decessi)

30/04 – Roma 566 casi e nel Lazio 1151 (26 decessi)

01/05 – Roma 504 casi e nel Lazio 1069 (13 decessi)

02/05 – Roma 544 casi e nel Lazio 986 (15 decessi)

03/05 – Roma 429 casi e nel Lazio 661 (22 decessi)

04/05 – Roma 458 casi e nel Lazio 803 (36 decessi)

05/05 – Roma 411 casi e nel Lazio 838 (39 decessi)

06/05 – Roma 508 casi e nel Lazio 1007 (39 decessi)

07/05 – Roma 520 casi e nel Lazio 1063 (17 decessi)

08/05 – Roma 515 casi e nel Lazio 999 (15 decessi)

09/05 – Roma 387 casi e nel Lazio 788 (10 decessi)

10/05 – Roma 370 casi e nel Lazio 680 (17 decessi)

11/05 – Roma 406 casi e nel Lazio 635 (40 decessi)

12/05 – Roma 300 casi e nel Lazio 633 (22 decessi)

13/05 – Roma 310 casi e nel Lazio 654 (21 decessi)

14/05 – Roma 387 casi e nel Lazio 706 (10 decessi)

15/05 – Roma 268 casi e nel Lazio 621 (5 decessi)

16/05 – Roma 322 casi e nel Lazio 577 (14 decessi)

17/05 – Roma 211 casi e nel Lazio 388 (17 decessi)

18/05 – Roma 204 casi e nel Lazio 348 (14 decessi)

19/05 – Roma 208 casi e nel Lazio 466 (16 decessi)

20/05 – Roma 306 casi e nel Lazio 558 (10 decessi)

21/05 – Roma 258 casi e nel Lazio 471 (11 decessi)

22/05 – Roma 244 casi e nel Lazio 494 (7 decessi)

23/05 – Roma 217 casi e nel Lazio 413 (8 decessi)

24/05 – Roma 177 casi e nel Lazio 292 (11 decessi)

25/05 – Roma 174 casi e nel Lazio 308 (16 decessi)

26/05 – Roma 177 casi e nel Lazio 318 (18 decessi)

27/05 – Roma 202 casi e nel Lazio 361 (9 decessi)

28/05 – Roma 168 casi e nel Lazio 296 (11 decessi)

29/05 – Roma 185 casi e nel Lazio 307 (10 decessi)

30/05 – Roma 159 casi e nel Lazio 279 (6 decessi)

31/05 – Roma 169 casi e nel Lazio 251 (4 decessi)

01/06 – Roma 134 casi e nel Lazio 195 (10 decessi)

02/06 – Roma 102 casi e nel Lazio 211 (4 decessi)

03/06 – Roma 123 casi e nel Lazio 196 (6 decessi)

04/06 – Roma 120 casi e nel Lazio 197 (9 decessi)

05/06 – Roma 93 casi e nel Lazio 207 (9 decessi)

06/06 – Roma 115 casi e nel Lazio 233 (5 decessi)

Vaccinazioni nel Lazio

Le somministrazioni di vaccini effettuate nel Lazio, alle ore 15:02 del 6 giugno 2021, sono 3.688.139 di cui 35.298 sono quelle odierne.

1.198.758 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per vedere tutti i dati aggiornati, comprese le fasce d’età e i totali suddivisi per hub, questo è il link sulle vaccinazioni anti-covid nel Lazio.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) aggiornato al 13 maggio mattina.

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 13 maggio.

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 13 maggio)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Vaccinazioni: i consigli di un vecchio medico

Per qualsiasi dubbio, disponibilità a rispondere su Abitare a Roma.

Dottor Henos Palmisano, Specialista in Medicina di Laboratorio, Specialista in Ematologia

Il manuale con le regole utili da seguire in casa

Realizzato dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani un piccolo manuale con i corretti comportamenti da seguire in casa nel contrasto al Covid-19, è possibile scaricarlo da qui IL MANUALE

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente, per consentire il consolidamento dei dati.

Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 3 giugno 2021.

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet