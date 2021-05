Covid-19, dati 7 maggio 2021: a Roma e nel Lazio

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

Prenotazioni vaccini nati 1966 e 1967

Da sabato 8 maggio alle 00:00 partiranno le prenotazioni per la fascia d’età 55 – 54 anni (nati 1966 e 1967).

I dati nelle Asl di Roma e Fiumicino

Asl Roma 1

Asl Roma 2

Asl Roma 3

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati … (ieri erano 260 casi e 13 decessi, mercoledì 212 casi e 10 decessi, martedì 166 casi e 9 decessi, lunedì 100 casi e 5 decessi, domenica 244 casi e 3 decessi, sabato 304 nuovi casi e 2 decessi, venerdì 333 casi e 8 decessi, giovedì 262 casi e 9 decessi, mercoledì 304 casi e 11 decessi, martedì 210 casi e 11 decessi, lunedì 252 casi e 14 decessi, domenica 330 casi e 5 decessi).

Asl Roma 4

Asl Roma 5

Asl Roma 6

I dati delle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio sono stati registrati … ieri erano (239 casi e 4 decessi, mercoledì 215 casi e 9 decessi, martedì 179 caso e 10 decessi, lunedì 132 case e 4 decessi, domenica 198 casi e 7 decessi, sabato 261 nuovi casi e 6 decessi, venerdì 252 casi e 2 decessi, giovedì 338 casi e 4 decessi, mercoledì 372 casi e 6 decessi, martedì 231 casi e 10 decessi, lunedì 176 casi e 7 decessi, domenica 324 casi e 10 decessi, sabato 319 casi e 13 decessi).

Asl Latina:

Asl Frosinone:

Asl Viterbo:

34 casi accertati di positività al COVID-19: 7 a Viterbo, 4 a Capranica, 4 a Oriolo Romano, 3 a Piansano, 2 a Caprarola, 2 a Carbognano, 2 a Ronciglione, 2 a Tuscania, 2 a Vetralla, 1 a Bagnoregio, 1 a Graffignano, 1 a Montalto di Castro, 1 a Monte Romano, 1 a Montefiascone, 1 a Vitorchiano.

Dei casi odierni, 21 presentano un link epidemiologico con casi precedentemente accertati e già isolati, 13 sono collegati a persone che hanno dichiarato di essere sintomatiche al drive in. Tutti stanno trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio.

Comunicata la negativizzazione dal COVID-19 di 49 persone: 9 a Viterbo, 6 a Tarquinia, 5 a Civita Castellana, 4 a Vetralla, 3 a Capranica, 2 a Canepina, 2 a Castel Sant’Elia, 2 a Fabrica di Roma, 2 a Monterosi, 2 a Orte, 2 a Tuscania, 1 a Bagnoregio, 1 a Bassano in Teverina, 1 a Castiglione in Teverina, 1 a Montalto di Castro, 1 a Montefiascone, 1 a Nepi, 1 a Oriolo Romano, 1 a Ronciglione, 1 a Soriano nel Cimino, 1 a Villa San Giovanni in Tuscia.

794 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Asl Rieti:

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dal 7 marzo al 7 maggio:

Vaccinazioni nel Lazio

Le somministrazioni di vaccini effettuate nel Lazio, alle ore 11:52 di oggi 7 maggio 2021, sono 2.189.605 di cui 16.097 sono quelle odierne.

717.145 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per vedere tutti i dati aggiornati, comprese le fasce d’età e i totali suddivisi per hub, questo è il link sulle vaccinazioni anti-covid nel Lazio

Di seguito altre notizie di giornata e/o quelle utili in questa fase.

