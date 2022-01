Covid 19 e quarantena scolastica continuativa

Sono passati più di due anni, siamo in una fase difficile ma, fortunatamente non critica. Sono in viaggio per Milano per dare una mano alla famiglia di mio figlio e nello specifico a mio nipote di 3 anni in quarantena per chiusura asilo, causa positività Covid di altro bambino.

Tutto corretto ed in linea con la normativa anti Covid. Facciamo però assieme un ragionamento. 11 gennaio, le scuole hanno ripreso l’attività dopo la pausa natalizia, passano 3 giorni e un bimbo è positivo. Si chiude l’asilo e tutti in quarantena per 10 giorni; tamponi per tutti e lunedì scorso rientro in classe. Il martedì altra positività, diversa dalla prima, e riprende l’iter anti Covid delle scuole.

Continuiamo il nostro ragionamento. I genitori lavorano, le famiglie di origine non vivono a Milano, la prima quarantena la “copre” la nonna materna partendo da Roma, la seconda quarantena la “coprono” i nonni paterni partendo sempre da Roma.

Alternative non ci sono, salvo una babysitter a 50/80 euro al giorno.

Prima cosa la scuole sono giustamente aperte e le lezioni sono in presenza, la seconda è garantire la salute di tutti, però non possiamo ignorare il disagio di tante famiglie.

Chi ha la fortuna può gestire e tampona, chi non l’ha cosa fa?

I bambini e i ragazzi in quarantena dovrebbero rimanere in casa, nelle mattinate assolate di Roma sono in strada a giocare. Nella nebbia e neI freddo di Milano forse no.

I genitori che non possono lasciare il lavoro, che fanno?

Lavorano, pur con i figli in quarantena.

Se non erro una positività da contatto in aula, si trasmette entro 3 o 4 giorni; non si potrebbe fare il tampone al 5°giorno per accorciare i tempi di rientro a scuola e dare meno disagio alle famiglie?

Secondo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene generale e Medicina preventiva presso l’Università degli Studi di Milano, “il tampone va fatto se si manifesta una sintomatologia multipla e ovviamente se c’è un’ipotesi di contatto stretto con un positivo”. In questo caso, dopo il probabile contatto a rischio, occorre aspettare almeno 24 ore prima di sottoporsi al tampone: se il test viene fatto troppo presto si rischia di avere un falso negativo, ha chiarito l’esperto. E’ importante ricordare, in quest’ottica, che un “contatto stretto” è “chiunque sia stato esposto da un caso probabile o confermato di Covid da 48 ore prima dell’insorgenza dei sintomi fino a 14 giorni dopo o fino al momento della diagnosi e dell’isolamento del positivo”.

Può essere una strada da percorrere?