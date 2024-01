Covid-19: Nel Lazio nuovi open day per vaccinarsi il 6 e 7 gennaio 2024

Sono in programma Sabato 6 e domenica 7 gennaio 2024 i due giorni di open day previsti della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid. “Tutte le persone dai 18 anni in su potranno accedere liberamente e senza prenotazione alla vaccinazione presso le strutture delle Aziende sanitarie, ospedaliere e degli Istituti presenti sul territorio regionale che aderiscono all’iniziativa. I prossimi open day sono in programma per il 20 e 21 gennaio 2024”, spiega la Regione.

Per chi non può partecipare all’iniziativa è sempre possibile rivolgersi ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, ai centri vaccinali delle Aziende sanitarie locali (attraverso la prenotazione online su Salute Lazio o direttamente con i canali messi a disposizione dalle strutture sanitarie) e alle farmacie aderenti alla campagna di vaccinazione, insieme con le somministrazioni effettuate dalle Aziende ospedaliere, dai Policlinici e dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

Inoltre, la prenotazione può essere effettuata al numero di telefono 06.164.161.841 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 7 e 30 alle 19 e 30 e il sabato dalle 7 e 30 alle 13) e al numero verde 800.118.800, a cura di Ares 118 per la vaccinazione domiciliare delle persone non autosufficienti.

Per il calendario completo degli open day e le modalità di accesso: Salute Lazio.