Covid-19 e vaccini, dati 18 giugno 2021: a Roma 94 casi e in tutto il Lazio 147

Oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (-312) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 147 nuovi casi positivi (+28), i decessi sono 3 (-5), i ricoverati sono 337 (-31). I guariti 564, le terapie intensive sono 77 (-4). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,6%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende al 0,6% i casi a Roma città sono a quota 94.

I dati sono stati diffusi dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato al termine della odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Certificato vaccinale

“Certificato vaccinale: da oggi tutti coloro che hanno completato il percorso vaccinale – ha dichiarato D’Amato – riceveranno un sms con le istruzioni per scaricare il certificato anche dalla piattaforma Lazioescape accessibile con il proprio codice fiscale e le credenziali ricevute via sms.

Questo è un servizio in più che si aggiunge al fascicolo sanitario elettronico accessibile tramite spid.”

18.06.2021 (giorno n. 470 dei Report Regione Lazio)

Nuovi contagi: 147 (ieri 119, scorsa settimana 169). Trend al 0,04% (ieri 0,03%)

Ricoverati: -31 (settimanale -113, scorsa settimana -178). Terapie intensive: -4 (settimanale -21, settimana scorsa -22). Isolamento: -385 (settimanale -1561)

Morti: +3 (settimanale +41, settimana scorsa +36). Guariti: +564 (settimanale +2292)

Delta positivi: -420 (Settimanale -1695)

Andamento settimanale: +638 (la scorsa settimana 851, rispetto scorsa settimana -25,02%, totale scorsa settimana -23,51%).

Degli attuali positivi (4474): 7,53% ricoverati (+0,01%), 1,72% in TI (+0,06%), 90,75% in isolamento (-0,07%).

Vaccinazioni: media giornaliera ultimi sette giorni 62796.

Tempo stimato per vaccinare con doppia dose l’80% della popolazione del Lazio a questo ritmo: 29 Agosto 2021 (ieri era 31 Agosto 2021).

Incidenza ultimi 7 giorni: 16,14.

Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 17,88

Nota: i due valori coincideranno giovedì.

a cura di Gianluca Rinaldi

I dati sulle vaccinazioni

Le somministrazioni di vaccini effettuate nel Lazio, alle ore 16:01 del 18 giugno 2021, sono 4.472.432 di cui 44.714 sono quelle odierne.

1.618.458 sono le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

Per vedere tutti i dati aggiornati, comprese le fasce d’età e i totali suddivisi per hub, questo è il link sulle vaccinazioni anti-covid nel Lazio.

Anticipi richiami Astrazeneca

Pronto il piano per anticipare i richiami Astrazeneca per gli over 60 di agosto a luglio, in recepimento delle indicazioni dell’Ema, affinché sia completato il percorso vaccinale degli over 60, che rientrano nella fascia più a rischio.

In farmacia anche il Moderna

Pronto, a partire da luglio, il piano di approvvigionamento nelle farmacie, anche del vaccino moderna oltre che del vaccino monodose j&j, che secondo l’ultimo rapporto di farmacovigilanza Aifa è quello con il più basso tasso di reazioni avverse.

Il calendario delle prossime fasce d’età

Dai 17 anni in su tutti si possono prenotare per il vaccino (dai nati nel 2004)

Prenotazioni su: https://prenotavaccino-covid.regione.lazio.it/welcome. Tutte le informazioni su: https://www.salutelazio.it/vaccinazione-covid-19-fasce-eta.

Dal 15 giugno la fascia d’età 12-16 anni (nati 2009-2005) potrà rivolgersi per la prenotazione al pediatra di libera scelta/medico di medicina generale da cui è assistito.

I dati nelle Asl di Roma e Fiumicino: 94 casi e 2 decessi

Asl Roma 1

29 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 2 decessi.

Ieri i casi erano 30, mercoledì 25, martedì 34, lunedì 33, domenica 26, sabato 20, venerdì 34, giovedì 64, mercoledì 44, martedì 27, lunedì 25, domenica 34, sabato 45, venerdì 45, giovedì 47, mercoledì 47, martedì 58

Asl Roma 2

56 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 20, mercoledì 29, martedì 19, lunedì 42, domenica 51, sabato 32, venerdì 69, giovedì 42, mercoledì 32, martedì 37, lunedì 41, domenica 63, sabato 25, venerdì 42, giovedì 56, mercoledì 30

Asl Roma 3

9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 16, mercoledì 11, martedì 16, lunedì 11, domenica 7, sabato 9, venerdì 15, giovedì 20, mercoledì 13, martedì 18, lunedì 18, domenica 18, sabato 25, venerdì 33, giovedì 23, mercoledì 25

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati 31 casi e 1 decesso (ieri erano 36 casi e 1 decesso, mercoledì 35 casi e 7 decessi, martedì 28 casi e 6 decessi, lunedì 17 casi e 1 decesso, domenica 22 casi e 0 decessi, sabato 45 casi e 2 decessi, venerdì 28 nuovi casi e 2 decessi, giovedì 38 casi e 2 decessi, mercoledì 52 casi e 0 decessi, martedì 35 casi e 3 decessi, lunedì 41 casi e 0 decessi).

Asl Roma 4

9 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto; si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 3, mercoledì 1, martedì 17, lunedì 1, domenica 4, sabato 14, venerdì 12, giovedì 8, mercoledì 16, martedì 17, lunedì 0, domenica 4, sabato 12, venerdì 4, giovedì 2, mercoledì

Asl Roma 5

16 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registra 1 decesso.

Ieri i casi erano 23, mercoledì 18, martedì 7, lunedì 10, domenica 9, sabato 19, venerdì 2, giovedì 11, mercoledì 22, martedì 10, lunedì 30, domenica 30, sabato 18, venerdì 20, giovedì 22, mercoledì 19

Asl Roma 6

6 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 10, mercoledì 16, martedì 4, lunedì 6, domenica 9, sabato 12, venerdì 14, giovedì 19, mercoledì 14, martedì 8, lunedì 11, domenica 31, sabato 12, venerdì 27, giovedì 20, mercoledì 28

I dati delle altre province del Lazio

Nelle altre province del Lazio sono stati registrati 22 casi e 0 decessi (ieri erano 17 casi e 1 decesso, mercoledì 43 casi e 1 decesso, martedì 21 casi e 0 decessi, lunedì 8 casi e 0 decessi, domenica 21 casi e 0 decessi, sabato 58 casi e 2 decessi, venerdì 23 casi e 5 decessi, giovedì 30 casi e 2 decessi, mercoledì 38 casi e 4 decessi, martedì 22 casi e 1 decesso).

Asl Latina:

Nella Asl di Latina sono 16 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 13, mercoledì 27, martedì 12, lunedì 0, domenica 9, sabato 40, venerdì 15, giovedì 20, mercoledì 20, martedì 10, lunedì 15, domenica 30, sabato 28, venerdì 3, giovedì 15, mercoledì 28

Asl Frosinone:

Nella Asl di Frosinone si registrano 5 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso gia’ noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 2, mercoledì 15, martedì 5, lunedì 5, domenica 8, sabato 12, venerdì 7, giovedì 6, mercoledì 13, martedì 11, lunedì 11, domenica 2, sabato 7, venerdì 10, giovedì 1, mercoledì 18

Asl Viterbo:

Nella Asl di Viterbo si registra 1 nuovo caso e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso gia’ noto. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 2, mercoledì 1, martedì 4, lunedì 3, domenica 3, sabato 6, venerdì 0, giovedì 3, mercoledì 5, martedì 1, lunedì 19, domenica 20, sabato 38, venerdì 11, giovedì 6, mercoledì 12

Asl Rieti:

Nella Asl di Rieti si registrano 0 nuovi casi. Si registrano 0 decessi.

Ieri i casi erano 0, mercoledì 0, martedì 0, lunedì 0, domenica 1, sabato 0, venerdì 1, giovedì 1, mercoledì 0, martedì 0, lunedì 0, domenica 1, sabato 0, venerdì 2, giovedì 4, mercoledì 2

L’andamento dei contagi a Roma e nel Lazio

Questi i dati di Roma e di tutto il Lazio (compresa Roma) dal 18 aprile al 18 giugno:

18/04 – Roma 528 casi e nel Lazio 1127 (25 decessi)

19/04 – Roma 526 casi e nel Lazio 950 (38 decessi)

20/04 – Roma 548 casi e nel Lazio 926 (34 decessi)

21/04 – Roma 453 casi e nel Lazio 1161 (52 decessi)

22/04 – Roma 621 casi e nel Lazio 1311 (31 decessi)

23/04 – Roma 628 casi e nel Lazio 1221 (23 decessi)

24/04 – Roma 596 casi e nel Lazio 1266 (23 decessi)

25/04 – Roma 531 casi e nel Lazio 1185 (19 decessi)

26/04 – Roma 536 casi e nel Lazio 964 (44 decessi)

27/04 – Roma 498 casi e nel Lazio 939 (34 decessi)

28/04 – Roma 402 casi e nel Lazio 1078 (32 decessi)

29/04 – Roma 524 casi e nel Lazio 1124 (27 decessi)

30/04 – Roma 566 casi e nel Lazio 1151 (26 decessi)

01/05 – Roma 504 casi e nel Lazio 1069 (13 decessi)

02/05 – Roma 544 casi e nel Lazio 986 (15 decessi)

03/05 – Roma 429 casi e nel Lazio 661 (22 decessi)

04/05 – Roma 458 casi e nel Lazio 803 (36 decessi)

05/05 – Roma 411 casi e nel Lazio 838 (39 decessi)

06/05 – Roma 508 casi e nel Lazio 1007 (39 decessi)

07/05 – Roma 520 casi e nel Lazio 1063 (17 decessi)

08/05 – Roma 515 casi e nel Lazio 999 (15 decessi)

09/05 – Roma 387 casi e nel Lazio 788 (10 decessi)

10/05 – Roma 370 casi e nel Lazio 680 (17 decessi)

11/05 – Roma 406 casi e nel Lazio 635 (40 decessi)

12/05 – Roma 300 casi e nel Lazio 633 (22 decessi)

13/05 – Roma 310 casi e nel Lazio 654 (21 decessi)

14/05 – Roma 387 casi e nel Lazio 706 (10 decessi)

15/05 – Roma 268 casi e nel Lazio 621 (5 decessi)

16/05 – Roma 322 casi e nel Lazio 577 (14 decessi)

17/05 – Roma 211 casi e nel Lazio 388 (17 decessi)

18/05 – Roma 204 casi e nel Lazio 348 (14 decessi)

19/05 – Roma 208 casi e nel Lazio 466 (16 decessi)

20/05 – Roma 306 casi e nel Lazio 558 (10 decessi)

21/05 – Roma 258 casi e nel Lazio 471 (11 decessi)

22/05 – Roma 244 casi e nel Lazio 494 (7 decessi)

23/05 – Roma 217 casi e nel Lazio 413 (8 decessi)

24/05 – Roma 177 casi e nel Lazio 292 (11 decessi)

25/05 – Roma 174 casi e nel Lazio 308 (16 decessi)

26/05 – Roma 177 casi e nel Lazio 318 (18 decessi)

27/05 – Roma 202 casi e nel Lazio 361 (9 decessi)

28/05 – Roma 168 casi e nel Lazio 296 (11 decessi)

29/05 – Roma 185 casi e nel Lazio 307 (10 decessi)

30/05 – Roma 159 casi e nel Lazio 279 (6 decessi)

31/05 – Roma 169 casi e nel Lazio 251 (4 decessi)

01/06 – Roma 134 casi e nel Lazio 195 (10 decessi)

02/06 – Roma 102 casi e nel Lazio 211 (4 decessi)

03/06 – Roma 123 casi e nel Lazio 196 (6 decessi)

04/06 – Roma 120 casi e nel Lazio 197 (9 decessi)

05/06 – Roma 93 casi e nel Lazio 207 (9 decessi)

06/06 – Roma 115 casi e nel Lazio 233 (5 decessi)

07/06 – Roma 84 casi e nel Lazio 172 (5 decessi)

08/06 – Roma 82 casi e nel Lazio 139 (6 decessi)

09/06 – Roma 89 casi e nel Lazio 179 (7 decessi)

10/06 – Roma 126 casi e nel Lazio 194 (6 decessi)

11/06 – Roma 118 casi e nel Lazio 169 (12 decessi)

12/06 – Roma 61 casi e nel Lazio 164 (8 decessi)

13/06 – Roma 84 casi e nel Lazio 127 (0 decessi)

14/06 – Roma 86 casi e nel Lazio 111 (6 decessi)

15/06 – Roma 69 casi e nel Lazio 118 (13 decessi)

16/06 – Roma 65 casi e nel Lazio 143 (11 decessi)

17/06 – Roma 66 casi e nel Lazio 119 (8 decessi)

18/06 – Roma 94 casi e nel Lazio 147 (3 decessi)

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) aggiornato al 11 giugno.

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno.

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Vaccinazioni: i consigli di un vecchio medico

Per qualsiasi dubbio, disponibilità a rispondere su Abitare a Roma.

Dottor Henos Palmisano, Specialista in Medicina di Laboratorio, Specialista in Ematologia

Il manuale con le regole utili da seguire in casa

Realizzato dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani un piccolo manuale con i corretti comportamenti da seguire in casa nel contrasto al Covid-19, è possibile scaricarlo da qui IL MANUALE

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente, per consentire il consolidamento dei dati.

Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 17 giugno 2021.

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet