Covid-19 e vaccini, dati 29 agosto 2021: a Roma 127 casi e in tutto il Lazio 349

Oggi su oltre 5 mila tamponi nel Lazio e oltre 12 mila antigenici per un totale di quasi 18 mila test, si registrano 349 nuovi casi positivi (-98), sono 105 casi in meno rispetto a domenica 22 agosto, 5 i decessi (+3), 441 i ricoverati (-16), 72 le terapie intensive (+1), 541 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 1,9%. I casi a Roma città sono a quota 127

I dati sono stati diffusi dall’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato nel quotidiano comunicato stampa.

“Il 1° settembre raggiungeremo quota 4 milioni di cittadini che hanno completato il percorso vaccinale. Risultato analogo alla Danimarca con una popolazione simile al Lazio” ha dichiarato D’Amato.

29.08.2021 (giorno n. 542 dei Report Regione Lazio)

Nuovi contagi: 349 (ieri 447, scorsa settimana 454). Trend al 0,09% (ieri 0,12%). Ricoverati: -16 (settimanale -65, scorsa settimana +50) settimana in calo rispetto alla scorsa. % occupazione posti disponibili: 6,87% (ieri 7,12%). Terapie intensive: +1 (settimanale +3, settimana scorsa +2). % occupazione terapie intensive: 7,64% (ieri 7,53%). Isolamento: -182 (settimanale -1374). Morti: +5 (settimanale +32, settimana scorsa +35) settimana con meno morti rispetto alla precedente. Guariti: +541 (settimanale +4544). Variazione positivi: -197 (settimanale -1436).

Andamento settimanale: +3140 (la scorsa settimana 3889, rispetto scorsa settimana -19,25%, totale scorsa settimana -4,02%).

Degli attuali positivi (15922): 2,77% ricoverati (-0,07%), 0,45% in TI (+0,01%), 96,78% in isolamento (+0,06%).

Incidenza ultimi 7 giorni: 54,55. Proiezione incidenza prossima settimana da venerdì a giovedì (ossia quello che calcola ISS e che comunica il venerdì): 54,44. Nota: i due valori coincideranno giovedì.

Vaccinazioni: media giornaliera ultimi sette giorni 25128. Tempo stimato per vaccinare con doppia dose l’80% della popolazione del Lazio a questo ritmo: 21 Ottobre 2021 (ieri era 21 Ottobre 2021).

a cura di Gianluca Rinaldi

Vaccinazioni

Dal 1° di settembre oltre alle prenotazioni on-line, ci si potrà recare direttamente presso gli hub vaccinali con la tessera sanitaria per effettuare la vaccinazione.

Le FAQ sui vaccini pubblicate sul sito internet dell’Istituto Superiore della Sanità

I dati del Covid-19 nelle Asl di Roma e Fiumicino: 127 casi e 4 casi

Asl Roma 1:

46 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 2:

68 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Asl Roma 3:

13 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

I dati nelle Asl della Provincia di Roma:

Nella provincia di Roma sono stati registrati 109 casi nuovi casi e 0 decesso.

Asl Roma 4:

19 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl Roma 5:

47 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 0 decesso.

Asl Roma 6:

43 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

I dati delle altre province del Lazio: 113 casi e 1 decesso

Asl di Frosinone: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Latina: si registrano 58 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Rieti: si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Asl di Viterbo: si registrano 26 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Di seguito altre notizie utili in questa fase.

Dove fare i test antigenici rapidi e molecolari dai privati a Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina

Elenco redatto secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria (anche molecolari) aggiornato al 24 luglio.

Elenco delle Farmacie che eseguono i tamponi antigienici rapidi e test sierologici covid-19 aggiornato al 11 giugno.

— Roberto Burioni spiega come funzionano i vari test [VIDEO]

Drive In

Elenco dei Drive in Covid-19 a Roma e nel Lazio (aggiornato al 11 giugno)

E breve vademecum sui tamponi

Link all’app Salute Lazio per Android e link all’app Salute Lazio per App Store.

Vaccinazioni: i consigli di un vecchio medico

Per qualsiasi dubbio, disponibilità a rispondere su Abitare a Roma.

Dottor Henos Palmisano, Specialista in Medicina di Laboratorio, Specialista in Ematologia

Il manuale con le regole utili da seguire in casa

Realizzato dalla Regione Lazio, in collaborazione con l’Istituto Spallanzani un piccolo manuale con i corretti comportamenti da seguire in casa nel contrasto al Covid-19, è possibile scaricarlo da qui IL MANUALE

Numero verde anti-covid 800-118-800

Al numero verde anti-covid 800-118-800 risponde una nuova centrale telefonica dedicata al monitoraggio costante di chi si trova a casa malato.

Questa sala operativa è in costante contatto con i territori, le Asl, le Uscar, che possono intervenire o mandare l’ambulanza nelle situazioni più critiche.

Sportello ascolto psicologico

È attivo lo sportello di ascolto psicologico al Numero Verde regionale 800 118 800

La mappa dei contagiati nel Lazio e nei Municipi di Roma

Le mappe sono realizzate dal SERESMI e rappresentano l’incidenza cumulativa dei contagi da Covid-19 nei Comuni del Lazio e nei Municipi e quartieri di Roma in rapporto al numero dei residenti dei singoli territori.

Le mappe sono aggiornate settimanalmente, per consentire il consolidamento dei dati.

Quelle visibili oggi sono riferite ai dati complessivi registrati fino al 29 luglio 2021.

La mappa interattiva sulla diffusione del Covid-19 in Italia

In versione mobile e in versione desktop.

I dati vengono aggiornati giornalmente alle ore 18, in contemporanea alla conferenza stampa che viene trasmessa attraverso i canali social del Dipartimento della Protezione Civile.

La mappa sulla diffusione mondiale

La mappa con la situazione mondiale dell’infezione da Coronavirus COVID-19 realizzata dalla Johns Hopkins University.

Versione per pc – Versione per smartphone e tablet