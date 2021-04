Covid, Zingaretti: “Da lunedì 26 aprile Lazio in zona gialla”

“Da lunedì 26 aprile 2021 torniamo di nuovo in zona gialla. Bene, il Lazio è una delle Regioni rimaste per più tempo in giallo.

Un altro risultato della nostra comunità che ora non deve più chiudere.

Riapriamo ma non al covid, e riprendiamoci la vita.

Abbiamo una missione: vaccinare e riaccendere l’economia e il lavoro.

Ora stringiamo i denti per non richiudere più: serve la collaborazione di tutti. Soldi per sostenere l’economia, vaccini per bloccare il virus, responsabilità nel seguire le regole e limitare la curva del contagio.

Grazie alla responsabilità vinceremo noi, non il virus.”

Lo dichiara in una nota il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.