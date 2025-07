Crack, abusivismo e cocaina: il menù del giorno all’Esquilino. Scatta il blitz della polizia locale

Una manovra a tenaglia, decisa e coordinata. Il quartiere Esquilino, cuore pulsante di Roma, è stato ieri al centro di un’operazione congiunta condotta dalla polizia locale di Roma Capitale, che ha colpito due dei principali punti caldi del rione: il mercato abusivo di via Principe Amedeo e l’area di piazza Guglielmo Pepe, storicamente nota come zona di spaccio.

A entrare in azione sono stati gli agenti dei gruppi speciali S.P.E. e G.S.S.U., supportati dal coordinamento per la sicurezza urbana.

Il blitz è scattato intorno all’ora di pranzo, quando il quartiere è stato letteralmente cinturato dai “caschi bianchi”. Almeno 14 le persone portate negli uffici di via Macedonia, le cui posizioni sono ora al vaglio degli inquirenti.

Doppio intervento: merce sequestrata e droga sotto controllo

La prima fase dell’operazione ha riguardato il mercato abusivo di via Principe Amedeo, nei pressi dell’ingresso del mercato Esquilino. Qui, da tempo, si concentra un’attività di vendita illegale su strada, con prodotti in parte di provenienza furtiva.

Durante i controlli, gli agenti hanno sequestrato oltre un centinaio di articoli, tra cui profumi, bigiotteria e dispositivi elettronici, alcuni dei quali risultati rubati. Un uomo, 27 anni, di nazionalità ivoriana, è stato denunciato per ricettazione: vendeva accessori di telefonia e altri oggetti di dubbia provenienza.

In parallelo, un altro individuo è stato denunciato per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, mentre un cittadino marocchino di 39 anni è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, dopo aver opposto una reazione violenta ai controlli.

Piazza Guglielmo Pepe nel mirino: pusher e consumatori tra degrado e tensioni

La seconda parte dell’operazione si è spostata in piazza Guglielmo Pepe, dove da mesi si registra una preoccupante presenza di spaccio e consumo di crack e cocaina. Qui i gruppi speciali hanno identificato diversi soggetti, interrompendo temporaneamente la fitta rete di attività illecite che anima la piazza, soprattutto nelle ore serali.

Una risposta alle segnalazioni dei residenti

L’intervento arriva anche in risposta alle numerose segnalazioni di residenti e commercianti, da tempo esasperati da una situazione che alterna degrado, illegalità e insicurezza.

Il commento del comitato di quartiere

Sul blitz è intervenuto anche il comitato di quartiere dell’Esquilino: “Ci auguriamo vi sia un’azione duratura e ancora più incisiva nel tempo nelle parti più degradate del nostro amato rione. La sicurezza – non ci stancheremo mai di ripeterlo – è elemento fondamentale nella riqualificazione. Imprescindibile”.

