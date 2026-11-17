Avevano trasformato il proprio appartamento nel quartiere di Casal Bruciato in una base per lo spaccio al dettaglio, accettando anche oggetti preziosi in cambio di stupefacenti. È finita con l’arresto di una 52enne romana e di un cittadino maliano di 44 anni l’operazione condotta dagli agenti del Reparto Volanti e del Commissariato Porta Maggiore, intervenuti dopo la segnalazione al 112 di due clienti sentitisi minacciati all’interno dell’abitazione.

Secondo quanto ricostruito, la coppia di acquirenti — conosciutasi poche ore prima — aveva inizialmente comprato e consumato in casa tre dosi di crack per 250 euro, per poi cedere un orologio di lusso del valore di 1.200 euro e alcuni oggetti in oro pur di ottenere altre dosi in assenza di contanti.

La perquisizione nell’appartamento e le misure cautelari

Proprio durante le fasi finali dello scambio l’atmosfera nell’abitazione era diventata pesante, con l’esibizione sul tavolo della cucina di coltelli con lame superiori ai dieci centimetri che ha indotto i due clienti, una volta allontanatisi, a chiamare la Polizia.

La perquisizione domiciliare eseguita dagli agenti ha permesso di rinvenire dosi di cocaina, crack, marijuana e tutto l’occorrente per la pesatura e il confezionamento, oltre a un revolver Smith & Wesson detenuto illegalmente e circa 130 cartucce custoditi all’interno di uno zaino.

I due indagati sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di armi da fuoco; in sede di convalida l’Autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per la donna e il divieto di dimora nel Comune di Roma per l’uomo.

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