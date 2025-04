Crack nei contatori e dosi nelle tasche: blitz dei Carabinieri al Quarticciolo

Il Quarticciolo si è svegliato sotto il cielo vigile dei Carabinieri. Una vasta operazione di controllo ha portato le forze dell’ordine a presidiare ogni angolo del quartiere, in una giornata che ha visto l’ordine pubblico e la legalità tornare protagonisti nelle strade di una delle periferie più complesse di Roma.

Non era un’azione ordinaria: i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Tre Teste, affiancati dai colleghi della Compagnia Roma Casilina, si sono mossi seguendo una strategia precisa, voluta dal Prefetto di Roma, Lamberto Giannini, e definita nel Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’obiettivo: colpire l’illegalità laddove nasce e si annida, tra i vicoli e i portoni che troppo spesso diventano frontiere invisibili dello spaccio.

Il bilancio dell’operazione parla chiaro. Tre le persone finite in manette, tutte arrestate con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I primi a cadere nella rete sono stati due giovani tunisini, di 21 e 23 anni.

Durante un controllo, i militari hanno scoperto nelle loro tasche un piccolo arsenale chimico: 10 dosi di crack, 3 di cocaina e 4 di hashish, già pronte per essere piazzate.

Poco dopo, il terzo arresto. Un 21enne romano, già noto alle forze dell’ordine, è stato sorpreso a nascondere 30 dosi di crack – per un totale di circa 17 grammi – dentro un vano contatore dell’acqua, in un tentativo maldestro di eludere i controlli. Ma i Carabinieri, ormai esperti delle dinamiche del quartiere, non si sono lasciati ingannare.

Oltre agli arresti, sono state identificate 90 persone e controllati 30 veicoli.

