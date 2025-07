Criminalità organizzata nel mirino: il Municipio X approva il piano anti-mafia

In un Municipio che ha conosciuto le ombre della criminalità organizzata, oggi si accende una luce di speranza. È stato approvato nel Consiglio del Municipio Roma X un ordine del giorno che segna un passo importante nella lotta contro le mafie.

Presentato da una larga coalizione – M5S, Partito Democratico, Alleanza Verdi-Sinistra, DEMOS e Azione – il documento rappresenta molto più di un atto amministrativo: è una dichiarazione politica, civile e morale.

Un fronte compatto contro l’illegalità

La soddisfazione è palpabile tra i promotori. “È un passo fondamentale – dichiarano – per riaffermare il valore delle istituzioni democratiche e dire con chiarezza: Ostia non è mafiosa, ma la mafia c’è, e va combattuta senza tentennamenti.” Nessuna zona grigia, nessun alibi. Le infiltrazioni esistono, e far finta di niente – avvertono – è il primo favore che si fa alla criminalità organizzata.

Il documento approvato non si limita a una denuncia: propone una strategia precisa, fatta di azioni concrete, risorse dedicate e una visione di lungo periodo.

Le dieci azioni per il riscatto di Ostia

Più Forze dell’Ordine, con nuovi presidi nei quartieri a rischio.

Un piano straordinario anti-criminalità, coinvolgendo la Direzione Investigativa Antimafia.

Controlli più rigidi su appalti e burocrazia, per evitare infiltrazioni.

Una nuova distribuzione della Polizia Locale, per combattere abusivismo e degrado.

Misure urgenti contro racket e occupazioni abusive, per restituire dignità alle case popolari.

Potenziamento dei servizi sociali, soprattutto nei quartieri più fragili.

Educazione alla legalità nelle scuole, nelle parrocchie, nelle palestre, ovunque crescano i cittadini di domani.

Tavolo interistituzionale tra Governo, Regione e Comune per un piano sicurezza e rigenerazione urbana.

Più fondi per la sicurezza urbana.

Accelerazione sull’uso dei fondi europei FESR destinati a Roma Capitale.

Legalità: una scelta di coerenza, non di propaganda

Il messaggio politico è chiaro: legalità non è una parola da usare a convenienza, ma un impegno quotidiano. E chi davvero vuole sconfiggere la mafia non smantella i controlli, ma li potenzia. Non indebolisce la giustizia, ma le fornisce gli strumenti per agire. Non chiude gli occhi, ma guarda in faccia il problema.

Non è un caso, ricordano i firmatari, che anche l’Autorità Anticorruzione abbia lanciato l’allarme su recenti scelte legislative che rischiano di indebolire la trasparenza e i controlli.

