Crisi Euronics, centinaia di licenziamenti a rischio per i lavoratori di Roma e Frosinone

Roma e Frosinone si preparano ad una dura battaglia per scongiurare l’ondata di licenziamenti che potrebbe colpire quasi 600 lavoratori degli store Euronics. Le sigle sindacali Filcams Cgil e Fisascat Cisl Roma e Lazio lanciano l’allarme: le aziende Nova Spa, Kus Srl e Nova Casale Srl, a marchio Euronics, avrebbero infatti comunicato l’intenzione di procedere a tagli significativi del personale.

Crisi aziendale senza precedenti e mancato confronto con i sindacati:

Le motivazioni alla base di questa decisione non sono ancora chiare, ma i sindacati denunciano una “crisi aziendale senza precedenti” e la mancanza di un “necessario confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative”.

Preoccupazione e rabbia tra i lavoratori:

I lavoratori, già provati da “anni di trasferimenti ingiustificati, ammortizzatori sociali e applicazione di un contratto collettivo nazionale che ha colpito retribuzione e diritti”, si trovano ora ad affrontare la prospettiva di perdere il lavoro.

La rabbia e la preoccupazione sono palpabili, alimentate anche dal fatto che le aziende non hanno avviato alcun dialogo con le rappresentanze sindacali:

“Non considerandoci rappresentativi, poiché non firmatari del nuovo contratto, non ritengono di doverci informare di alcunché”.

Possibili sviluppi e iniziative sindacali:

Al momento non sono previsti scioperi, ma i sindacati annunciano che non resteranno inerti. Se le aziende non apriranno un tavolo di confronto serio e costruttivo, pronte ad attivare diverse iniziative di mobilitazione, tra cui un possibile coinvolgimento della Regione Lazio.

Le richieste dei sindacati:

Revoca dei licenziamenti: La priorità assoluta è scongiurare i tagli al personale e tutelare i posti di lavoro.

La priorità assoluta è scongiurare i tagli al personale e tutelare i posti di lavoro. Apertura di un tavolo di confronto: I sindacati chiedono alle aziende di avviare un dialogo costruttivo per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti.

I sindacati chiedono alle aziende di avviare un dialogo costruttivo per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti. Garanzia dei diritti dei lavoratori: In ogni caso, è fondamentale che vengano garantiti tutti i diritti dei lavoratori coinvolti, nel rispetto delle normative vigenti.

La situazione rimane tesa e incerta. I lavoratori attendono con apprensione le prossime mosse delle aziende, mentre i sindacali si preparano a difendere i loro diritti con ogni mezzo necessario.

