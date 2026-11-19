Risveglio ad alta tensione nel quartiere Nomentano, dove un esemplare di pino alto circa venti metri ha ceduto dall’interno di una proprietà condominiale abbattendosi sulla carreggiata di via Trasone, all’altezza del civico 38.

Intorno alle 7 del mattino, un improvviso scricchiolio ha annunciato il crollo del fusto, che nella caduta ha travolto aiuole, recinzioni e muretti a secco. Solo la fortuna ha impedito conseguenze gravi: a quell’ora lungo la strada non stava transitando alcun pedone né automobilista, evitando così qualsiasi ferito.

Vigili del Fuoco e polizia locale sul posto: ora i controlli per capire se l’albero era stato verificato

Sul luogo del crollo sono intervenuti i Vigili del Fuoco e gli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale di Roma Capitale per mettere in sicurezza la zona e sgomberare la strada.

Come previsto dalla prassi partiranno ora gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica e appurare se i controlli sulla stabilità dell’albero fossero stati effettuati in modo adeguato.

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