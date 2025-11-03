Crollo alla Torre dei Conti: estratto vivo dopo 10 ore l’operaio rimasto sotto le macerie. È grave

Dopo circa dieci ore di scavi e tensione, i vigili del fuoco sono riusciti a estrarre vivo l’operaio rimasto intrappolato sotto le macerie della Torre dei Conti, nel cuore di Roma.

L’uomo, 66 anni e di nazionalità romena, era rimasto sepolto a seguito del doppio crollo avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lunedì 3 novembre, durante i lavori di ristrutturazione del monumento medievale in Largo Corrado Ricci, a pochi passi dai Fori Imperiali.

Un lungo applauso ha accompagnato il momento in cui il lavoratore è stato finalmente portato in salvo e trasferito su un’ambulanza del 118.

Le operazioni di recupero, condotte da decine di vigili del fuoco coadiuvati dagli esperti del gruppo speleo-alpino-fluviale, sono andate avanti senza sosta dal crollo avvenuto intorno alle 11:30.

Sul posto, per tutto il pomeriggio, si sono alternate scene di commozione e speranza.

In serata è arrivata anche la moglie dell’operaio, rimasta accanto ai soccorritori per seguire le operazioni di salvataggio, insieme all’ambasciatrice della Romania in Italia, Gabriela Dancău.

Il prefetto Giannini

Il prefetto di Roma Lamberto Giannini:

“L’intervento si è concluso con l’estrazione dell’operaio, che è stato subito portato in ospedale in ambulanza. Le sue condizioni sembrano serie e saranno valutate dai medici, ma l’importante è che sia stato estratto vivo dalle macerie. Sul posto i soccorritori hanno lavorato a lungo per stabilizzarlo. Voglio ringraziare il comandante e tutti i vigili del fuoco, che hanno compiuto un’operazione eccezionale, mettendo costantemente a rischio la propria vita.

L’intervento è stato lungo e complicato: ogni volta che veniva liberata una parte del corpo, nuove frane lo ricoprivano. Questo dà la misura del pericolo corso“.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli:

“È stato un lavoro esemplare. Molte vite sono state messe a rischio per salvarne una. L’operaio è uscito vivo da una situazione che sembrava disperata. La condizione clinica è critica, ma confidiamo nel lavoro dei sanitari. A loro, come ai soccorritori, va il nostro più profondo ringraziamento“.

L’uomo è stato affidato alle cure dei sanitari e trasferito d’urgenza in ospedale.

