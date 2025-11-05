Crollo Torre dei Conti, il sindaco Gualtieri firma l’ordinanza

Dopo il drammatico crollo parziale della Torre dei Conti, in Largo Corrado Ricci, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza n. 150 del 4 novembre, con la quale dispone una serie di misure straordinarie per la tutela della pubblica incolumità e l’assistenza alle persone coinvolte.

Nel dettaglio, il provvedimento prevede:

Sgombero immediato di persone e animali dal condominio di via Torre dei Conti 35, con divieto assoluto di accesso, anche attraverso gli esercizi commerciali di via Madonna dei Monti, dai civici 110 al 112.

Chiusura al traffico pedonale e veicolare di via Torre dei Conti, nel tratto compreso tra il civico 25 e l’intersezione con Largo Corrado Ricci. L’accesso agli esercizi commerciali e al Centro Anziani presenti nell’area resta inibito.

Interdizione del transito anche in Largo Corrado Ricci, tra via Torre dei Conti e via dei Fori Imperiali. La chiusura riguarda i civici 1 e 2, inclusi gli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Sarà comunque consentito l’accesso alle attività collocate nella parte retrostante.

Divieto assoluto di accesso all’intera area di cantiere della Torre dei Conti, già sotto sequestro da parte dell’Autorità Giudiziaria.

L’ordinanza stabilisce che la violazione delle prescrizioni a tutela della sicurezza pubblica è punita ai sensi dell’articolo 650 del Codice penale, oltre alle eventuali sanzioni amministrative previste dall’articolo 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

Tutte le misure potranno essere modificate o integrate in base all’evoluzione delle condizioni statiche dell’edificio e all’andamento dei lavori di messa in sicurezza.

