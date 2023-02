Crotone, Funari: “I comuni pronti ad aumentare posti di accoglienza, ma il Governo faccia la sua parte”

“Un’altra tragedia annunciata: persone che muoiono di speranza, la speranza di una vita migliore che li spinge a scegliere un viaggio pericoloso, che sappiamo essere sempre meglio di ciò che si lasciano alle spalle.

Il dibattito politico potrebbe almeno scegliere il silenzio del lutto, piuttosto che riprendere subito a parlare di respingimenti, linea dura ai confini, controlli, sicurezza.

Tante persone, ancora una volta anche bambini, che hanno perso la vita senza alternative per il loro futuro. Meriterebbero più rispetto ed in loro memoria bisognerebbe pretendere nuovi impegni di solidarietà, accoglienza e corridoi umanitari. I Comuni, come Roma Capitale, sono pronti a fare la loro parte per migliorare e aumentare i posti per l’accoglienza, ma bisogna che il governo lavori per creare canali di arrivo sicuri”.

E’ l’appello rivolto al Governo dell’Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, Barbara Funari, in merito alla tragedia avvenuta oggi sulle coste di Crotone.