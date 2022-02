Cucunato (Lega IX Municipio): Primi 100 giorni di amministrazione Titti Di Salvo in chiaroscuro

“Dopo i primi 100 giorni di governo nel IX Municipio, abbiamo assistito a tante tante parole, mentre i problemi del territorio sono rimasti inevasi, in alcuni casi sono anche peggiorati, come nel caso della raccolta rifiuti, il degrado urbano e la gestione dei servizi pubblici. La Giunta nella sua buona volontà ha fatto poco o nulla, ovvero solo attività di partecipazione, propaganda e tanti “faremo”. In tre mesi di governo sono solamente tre i documenti prodotti, che nulla hanno modificato per migliorare la qualità di vita dei cittadini. Dello stesso indirizzo il Consiglio Municipale, che ha sfornato qualche parere capitolino poco importante e qualche documento di stampo ideologico. Dispiace infine evidenziare in alcuni casi anche la frequente violazione del regolamento, la inadeguata conoscenza e gestione del Consiglio, che dovrebbe garantire e non penalizzare le minoranze e i cittadini”.

Così Piero Cucunato, Capogruppo della Lega nel IX Municipio di Roma Capitale.

“Rispetto al passato, – prosegue Cucunato – di positivo c’è un rapporto maggiore di partecipazione da parte dei consiglieri e una maggiore propensione all’ascolto e alla valutazione degli atti proposti dalle opposizioni. L’opposizione che sto proponendo è costruttiva. Abbiamo voluto dare la fiducia alle linee programmatiche di indirizzo della Giunta, perché su molte di esse concordavamo con la maggioranza e abbiamo condiviso un’azione comune, abbiamo proposto documenti in Consiglio Municipale concreti ed emendamenti per risorse economiche sul bilancio per la cultura, lo sport, la scuola, il commercio e il turismo: tutti emendamenti apprezzati e votati dalla maggioranza. Mi auguro che questa partenza rallentata della maggioranza sia nel Consiglio municipale che nella Giunta di governo all’Eur, subisca presto un’inversione di tendenza e faccia uscire dal degrado in cui è sprofondato il territorio e i quartieri governati dal Movimento 5 Stelle in passato”.

“Infine – conclude Cucunato – voglio sottolineare che, grazie ad alcune interrogazioni e mozioni, presentate dal sottoscritto come Gruppo Lega, come ad esempio l’interrogazione sulla mancata raccolta dei rifiuti e il sollecito sulla pulizia di strade, parchi e aree verdi, hanno contribuito e sono servite per sollecitare la municipalizzata Ama a migliorare leggermente il disastro della raccolta dei rifiuti e la pulizia delle strade. Infine, lustro ha dato al IX Municipio Roma Eur il documento di Mozione presentato dal sottoscritto, e votato all’unanimità dal Consiglio, per far aderire come ente territoriale di prossimità al piano PEBA (Piano eliminazione barriere architettoniche) il nostro Municipio e i suoi quartieri”.