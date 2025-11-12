Da Astral a Roma Servizi per la Mobilità: Antonio Mallamo riparte dalla Capitale

Non ha perso tempo Antonio Mallamo. Dopo l’addio ad Astral, l’azienda in house della Regione Lazio, il super dirigente è già tornato protagonista, entrando nel consiglio di amministrazione di Roma Servizi per la Mobilità (RSM).

Ad agosto 2025 Mallamo aveva lasciato Astral su decisione di Fratelli d’Italia. Scelto anni fa da Nicola Zingaretti, era stato tra i protagonisti del rilancio dell’azienda, la più ricca della Regione Lazio.

Al suo posto era stato nominato Pino Simone, ex consigliere regionale di Forza Italia.

Ieri, martedì 11 novembre, l’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha preso parte all’assemblea dei soci di RSM, la partecipata che coordina trasporti pubblici, Ztl, parcheggi, car sharing e servizi per disabili e scolastici.

Durante l’incontro, Patanè ha illustrato l’ordinanza del sindaco Roberto Gualtieri che prende atto delle dimissioni del consigliere Danilo Amelina e nomina al suo posto l’ingegner Mallamo.

Esperienza e operatività al servizio della mobilità

“L’ingegner Mallamo porta con sé una vasta esperienza e un’altissima professionalità, in particolare nel settore degli appalti pubblici – ha sottolineato Patanè –. Le sue competenze rappresentano un patrimonio prezioso per una società che ha un ruolo cruciale nella mobilità di Roma”.

All’ingegner Mallamo saranno affidate deleghe operative mirate a velocizzare la progettazione e l’apertura dei cantieri, così da garantire la realizzazione delle infrastrutture e il coordinamento di una unità di business dedicata agli obiettivi dell’amministrazione capitolina.

