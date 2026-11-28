“Ho scoperto l’arte all’età di 6/7 anni quando disegnavo i miei giocattoli in Arabia Saudita; poi nell’adolescenza nello Yemen ho scoperto l’arte nella sua forma più completa. Ora a Roma voglio offrire la mia storia e la mia idea di Arte.”

Con queste parole Aladin Al Baraduni racchiude un percorso che unisce geografie lontane e periferia romana, memoria personale e azione collettiva. Un viaggio iniziato disegnando giocattoli da bambino, maturato nello Yemen e arrivato fino alla Biennale di Venezia del 2022, ma che ha scelto i quartieri di Roma est — prima Centocelle, oggi Villa Gordiani — come propria casa artistica e umana. Un ponte ideale tra Sana’a, capitale dello Yemen, e Roma, a testimoniare che la cultura non ha colore né confini.

Nel quadrante est della città, il primo passo di Aladin prende forma a Centocelle con un’esperienza tanto intensa quanto istintiva: la BAM – Biblioteca Abusiva Metropolitana. È stata la fase più acerba e pionieristica di questo cammino.

Nata all’interno di una palazzina abbandonata, occupata per necessità abitative da famiglie senza casa, la BAM prende vita dall’arrivo di 3.000 libri: invece di lasciarli chiusi o dispersi, l’idea è stata semplice e immediata: aprirli al quartiere.

In un contesto in cui chi abitava quegli spazi veniva spesso guardato con sospetto ed etichettato come “abusivo” nel senso peggiore del termine, Aladin e chi condivideva quel percorso (gli amici di sempre) hanno scelto di ribaltare l’immagine negativa trasformandolo in un gesto di restituzione civica.

“Ci vedevano come abusivi e non come gente per bene: così abbiamo voluto dare un segnale positivo, perché la parola ‘abusiva’ porta sempre con sé un senso negativo. L’abusivismo della bellezza è questo: prendere un locale abbandonato e trasformarlo in un luogo d’arte per tutte le età, dove la burocrazia e i tempi lunghi non spengano la voglia di fare cultura.”

Quell’esperimento spontaneo è riuscito poco alla volta a scardinare la diffidenza del vicinato, cambiando lo sguardo di chi viveva intorno.

“Quando hanno capito che era una biblioteca con uno scopo diverso da un centro sociale, un vicino che prima era contrario è diventato un frequentatore abituale.”

Se a Centocelle con la BAM l’esperienza aveva il sapore urgente e un po’ acerbo della prima volta, oggi a Villa Gordiani, in viale della Venezia Giulia 71/75, il progetto compie un salto di qualità e si trasforma in Atelier Sana’a.

Non più soltanto uno spazio da difendere e riempire di libri, ma un vero laboratorio di idee, proposte culturali e artistiche. Il nome stesso dichiara la visione del progetto: unire Sana’a e Roma, due città e due sensibilità sotto un’unica convinzione: l’arte non appartiene a una bandiera, non ha colore e non conosce confini.

L’ambizione di Atelier Sana’a è diventare il punto di partenza per ogni artista di strada, italiano o straniero, che voglia esprimersi, confrontarsi e lasciare un segno autentico nel tessuto urbano. Un luogo aperto in cui le radici yemenite di Aladin dialogano con i muri della borgata e con la voce di chiunque arrivi con un’idea sincera.

“Non aspettare le istituzioni, vai, crea, fai arte. Ma se sei uno street artist scegli il muro giusto: non imbrattare, crea qualcosa che abbia un significato.”

Nei quartieri popolari del Municipio V, la cultura vive soprattutto grazie alle relazioni quotidiane: l’amicizia, la fiducia e il mutuo soccorso che trasformano uno spazio fisico in un presidio vivo. Sono già molti gli artisti che, dopo aver attraversato l’esperienza di Centocelle, oggi guardano alla borgata Gordiani per portare lì le proprie opere prime.

“Il valore dell’amicizia rende vivo lo spazio: è integrazione, condivisione, è vedere artisti che chiedono di portare le loro opere prima a Centocelle e poi alla borgata Gordiani.”

Per Aladin, l’arte pubblica può rafforzare l’identità del quartiere, custodendone la memoria storica e riaccendendo lo spirito dei tour di street art che avevano reso viva Centocelle.

E lo sguardo è già rivolto ai prossimi passi sul territorio: Atelier Sana’a si prepara ad aprire le porte anche ad artisti musicali e proiezioni cinematografiche, mentre a gennaio, proprio a Centocelle, è in programma una mostra presso la Takeaway Gallery per raccogliere fondi destinati ai lavori di ristrutturazione della sede di Villa Gordiani.

“Non aspettare mai di esprimerti, e impara ad amare Roma: la cultura nasce quando smetti di aspettare e inizi a costruire.”

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