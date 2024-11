Da “cornetti gelato” alla cocaina nel rimorchio: arrestati due corrieri

La Guardia di Finanza di Roma ha messo a segno un colpo importante nella lotta al traffico di stupefacenti, intercettando due carichi di droga che avrebbero fruttato alle organizzazioni criminali oltre 3,2 milioni di euro.

Due persone sono state arrestate in flagranza di reato nel corso di operazioni distinte, che hanno portato al sequestro di 25 chilogrammi di hashish e 30 chilogrammi di cocaina.

Il “carico gelato” sulla Salaria Est:

La prima operazione è avvenuta presso l’area di servizio Salaria Est, sulla Diramazione Roma Nord dell’autostrada. Durante un normale controllo sul territorio, i Finanzieri del 2° Nucleo Operativo Metropolitano di Roma hanno fermato un’automobile in sosta.

L’apparente tranquillità del conducente non ha ingannato le “fiamme gialle”, che hanno deciso di approfondire l’ispezione del veicolo.

Nascondeva un segreto: un doppiofondo nel telaio conteneva confezioni insolite e apparentemente innocue.

A forma di cornetto gelato e ghiacciolo, i pacchetti non contenevano dolci, ma 25 chili di hashish, confezionati in maniera “creativa” per sviare i controlli.

La cocaina sul rimorchio rumeno:

La seconda operazione si è svolta presso l’area di servizio Mascherone Ovest, sull’autostrada Milano-Roma. Questa volta, i militari della Guardia di Finanza hanno fermato un autoarticolato con targa rumena per una verifica.

Anche qui, il carico nascondeva più di quanto dichiarato: nel rimorchio erano stati ricavati doppifondi, dove erano occultati 30 panetti di cocaina, per un peso complessivo di oltre 30 chilogrammi.

Il valore del sequestro:

Le due operazioni hanno evitato che le ingenti quantità di stupefacenti arrivassero sulle piazze di spaccio, dove avrebbero generato proventi milionari per le organizzazioni criminali. Secondo le stime, il valore complessivo delle due partite di droga sequestrate supera i 3,2 milioni di euro.

Gli arresti:

In entrambi i casi, i due corrieri, fermati sul posto, sono stati arrestati e portati davanti all’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato gli arresti.

Il video:

