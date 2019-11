Sabato 30 alle ore 11.00 in via Prenestina 392, a Roma, inaugurazione della nuova sede “da Cuore a Cuore – Charity Point” della Fondazione della Fondazione ANT.

“da Cuore a Cuore – Charity Point”: così si chiamano le 63 sedi di Fondazione ANT, disseminate su 11 regioni, gestite da una rete di volontari entusiasti, dediti e preparati. Si tratta di luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni. Il filo conduttore è la solidarietà, l’aiuto spontaneo, sia per chi dona merce, sia per chi sostiene Fondazione ANT economicamente.

Chiunque dia un contributo, che sia di beni, umano, relazionale o economico, potrà diventare e sentirsi parte della famiglia ANT sostenendo le attività benefiche della Fondazione: all’interno dei Charity Point verrete accolti da volontari esemplari, troverete svariate tipologie di merci e idee regalo come abiti vintage di qualità, piccolo antiquariato, artigianato artistico, merci donate da sostenitori e aziende. Qui, far del bene segue un doppio binario: quello del sostegno delle attività istituzionali di ANT e quello dell’attenzione al riuso e dello spreco zero.

Ben presto tutte le vetrine saranno caratterizzate da un’immagine, un logo che riporta la dicitura “da Cuore a Cuore – Charity Point” a cui si affianca un richiamo grafico alla casa, simbolo di una solidarietà che i medici, gli infermieri e gli psicologi di ANT portano presso l’abitazione dei malati di tumore.