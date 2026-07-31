Dà fuoco a un camper senza motivo: bloccato dai Carabinieri dopo il rogo

Un incendio dai contorni assurdi che avrebbe potuto trasformarsi in una trappola di fuoco. I Carabinieri della Compagnia di Castel Gandolfo hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 31enne del posto, pregiudicato, gravemente indiziato di danneggiamento seguito da incendio.

L’allarme è scattato in un’area di sosta pubblica nel comune di Marino, dove le fiamme hanno improvvisamente avvolto un camper di proprietà di un residente della zona.

Sul posto sono arrivate le squadre dei Vigili del Fuoco di Marino e La Rustica per contenere il rogo, la cui matrice dolosa è apparsa chiara fin dai primi istanti.

Sorpreso a pochi metri con l’accendino: «L’ho fatto senza motivo»

Mentre i pompieri completavano lo spegnimento della carcassa, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno battuto palmo a palmo il perimetro circostante.

La caccia al responsabile è durata una manciata di minuti: l’uomo è stato individuato e bloccato poco lontano dal luogo del rogo.

In tasca aveva ancora l’accendino impiegato per innescare le fiamme. Di fronte ai militari, il 31enne — non nuovo a condotte di questo tipo — si è addossato la paternità del gesto, affermando di aver dato fuoco al veicolo ricreazionale senza alcuna ragione apparente.

A inchiodare definitivamente il soggetto sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, che hanno confermato la ricostruzione degli investigatori.

Di fronte agli elementi raccolti, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza e scortato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa della convalida del provvedimento da parte del giudice.

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