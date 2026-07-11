Da lunedì 13 luglio si ferma anche il tram 8: bus sostitutivi sulla linea. Ecco tutti i cantieri

Un’altra linea storica della Capitale si ferma e cede il passo ai cantieri. Da lunedì 13 luglio anche il tram 8, spina dorsale del trasporto pubblico che unisce il quadrante di Monteverde e Trastevere con il cuore del centro storico, interromperà le sue corse.

Al posto dei convogli su rotaia entrerà in funzione la flotta dei bus navetta. Per la mobilità romana si preannuncia una fase complessa: lo stop dell’8 va infatti a sommarsi a una serie di chiusure concomitanti che stanno ridisegnando l’intera mappa dei trasporti cittadini.

Il blocco totale della linea è stato disposto da Atac per consentire la sostituzione dei binari lungo la circonvallazione Gianicolense, un intervento pesante inserito nel macro-piano di ammodernamento della rete strutturale.

Come cambiano i percorsi: la mappa delle navette

Per limitare i disagi di pendolari e turisti, l’azienda dei trasporti ha predisposto un piano di autobus sostitutivi che ricalcherà il tracciato dei binari, seppur con alcune variazioni strategiche a seconda della direzione di marcia:

In direzione di Piazza Venezia: La partenza delle navette è fissata dal capolinea del Casaletto (sulla banchina utilizzata anche dalla linea 088). Lungo la Gianicolense i bus utilizzeranno le fermate della linea notturna N8, mentre nel tratto tra viale Trastevere e via Arenula si sposteranno direttamente sulla corsia preferenziale dei tram.

In direzione del Casaletto: Il punto di partenza si sposta in via degli Astalli, a pochi metri da piazza Venezia. I mezzi effettueranno fermate a largo di Torre Argentina e poi, sia in viale Trastevere sia sulla circonvallazione Gianicolense, viaggeranno sulle corsie laterali dedicate al traffico ordinario, ricalcando lo schema del servizio notturno.

Le deviazioni per Porta Maggiore: Modifiche in vista anche per le corse prolungate. All’altezza del Parco del Celio i bus transiteranno su via Celio Vibenna e via di San Gregorio, mentre su viale Aventino, verso il Casaletto, viaggeranno sulla viabilità laterale solitamente percorsa dalla linea 75.

Cinque linee ko su sei

L’addio temporaneo ai convogli dell’8 rappresenta l’ennesimo tassello di un effetto domino che sta paralizzando il trasporto su ferro della Capitale.

Dall’8 luglio, ad esempio, la linea 2 è stata sostituita da autobus per consentire interventi di manutenzione del verde e lavori eseguiti da Acea.

Restano in vigore anche le modifiche sulla linea 5, sospesa tra piazza dei Gerani e largo Preneste per lavori in via Giacomo Bresadola. La tratta è coperta dagli autobus della linea 519, mentre tra largo Preneste e la stazione Termini è possibile utilizzare il tram 514.

Anche la linea 14 continua a essere sostituita da autobus tra largo Preneste e il Quarticciolo a causa dei cantieri per la realizzazione della nuova tranvia lungo viale Palmiro Togliatti. In questo tratto le fermate dei bus sono distribuite tra la sede tranviaria e le corsie laterali, a seconda del segmento interessato.

Situazione ancora articolata anche per la linea 19, che continua a viaggiare con un servizio parziale per effetto sia dei lavori della nuova tranvia sia del cantiere della metropolitana C in via Barletta.

I tram sono attivi tra Valle Giulia e Porta Maggiore, mentre le tratte Valle Giulia-Giulio Cesare e largo Preneste-piazza dei Gerani sono coperte da autobus sostitutivi. Tra Porta Maggiore e largo Preneste il collegamento resta affidato al tram 514.

L’invito di Atac

I passeggeri sono invitati da Atac a monitorare i canali ufficiali e i display delle paline per verificare i cambi di percorso prima di mettersi in viaggio.

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