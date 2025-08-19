Da Neymar, Suarez, e Batman: ecco come i boss spacciavano la cocaina della ‘ndrangheta

Nomi da star del calcio e maschere da supereroi. Ma qui non c’è nessuna partita da vincere, solo droga da vendere e soldi da macinare.

A chiamarsi “Neymar”, infatti, non era un asso del pallone ma Manuel Grillà, boss 37enne a capo di un’organizzazione criminale che aveva trasformato le periferie est di Roma — da Giardinetti a Torre Spaccata, fino al Quarticciolo — in una centrale dello spaccio internazionale.

Insieme a lui c’erano “Suarez” (M.C), “Batman” (A.C) e un esercito di complici ben organizzati: corrieri, contabili, fornitori e guardaspalle.

Nove le misure cautelari eseguite qualche tempo fa’ dalla Guardia di Finanza su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia, per un traffico che, solo durante l’indagine, ha movimentato oltre 90 chili di cocaina e 40 di hashish.

Il gruppo comunicava attraverso chat criptate SkyECC, parlava in codice, usava doppi fondi nelle auto e locali blindati per lo stoccaggio della “merce”.

Avevano contatti diretti con la ’ndrangheta calabrese e la mafia albanese: veri e propri canali internazionali, via Nord Europa, per importare la droga dal Sudamerica.

La mappa criminale ricostruita dagli investigatori è precisa: piazze di spaccio gestite con logica d’impresa, alleanze trasversali per non pestarsi i piedi, denaro in quantità tali da far girare la testa: “C’ha 630 mila euro”, dicevano. Altro che fumetti e nomi da Star: nella Roma criminale i supereroi si nascondono sotto il mantello del narcotraffico.

