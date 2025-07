Da Ostia parte la sfida agli oli esausti: nuove isole ecologiche per salvare il mare

Un piccolo gesto può fare una grande differenza. A Ostia, da oggi, gettare via correttamente l’olio da cucina usato diventa un atto d’amore per il mare. Al porto turistico, nel cuore del Municipio X, sono state inaugurate tre nuove isole ecologiche “Olivia”, i punti di raccolta per l’olio vegetale esausto.

L’iniziativa è parte della campagna nazionale “Stop food oils & fats in the sea”, promossa dal consorzio CONOE, con la collaborazione della Nuova C Plastica e il sostegno del Municipio.

Disposte strategicamente lungo la passeggiata del porto – alle due estremità e al centro – le nuove stazioni sono pensate per intercettare l’olio che, troppo spesso, finisce in mare.

“Una sola goccia può compromettere metri quadrati d’acqua – ricordano gli organizzatori – creando una pellicola che soffoca la vita marina”. Eppure, come per le plastiche, anche l’olio può essere recuperato e trasformato: in biodiesel, in risorse per l’edilizia, la nautica, l’industria. In altre parole, un rifiuto che diventa opportunità circolare.

“Marino”: la tanichetta che salva il mare

Durante la tappa ostiense della campagna, i cittadini e soprattutto i proprietari di imbarcazioni hanno ricevuto gratuitamente “Marino”, una tanichetta pratica e resistente, realizzata con plastica seconda vita, inclusa quella recuperata dagli oceani. Uno strumento concreto per raccogliere l’olio a bordo e conferirlo correttamente.

“La nostra adesione – ha spiegato Tommaso Campanile, presidente del CONOE – è la dimostrazione del nostro impegno per l’ambiente, soprattutto in ecosistemi fragili come quello marino. Vogliamo costruire una coscienza collettiva basata su scelte sostenibili”.

Nel Lazio, il Consorzio ha raccolto oltre 18mila tonnellate di olio esausto in un anno, gran parte avviate alla rigenerazione. Un dato importante, ma migliorabile, e Ostia diventa ora un modello replicabile.

Sinergie virtuose tra pubblico e privato

All’inaugurazione erano presenti Valentina Prodon, vicepresidente del Municipio X, insieme ai promotori del progetto. In prima linea anche Enrica Scimia, titolare della Frigioil Service, azienda incaricata del ritiro dell’olio conferito. “Ogni goccia è preziosa – ha detto – e il nostro impegno è quotidiano, perché la tutela del mare comincia da azioni concrete e puntuali”.

Piero Camoli di Nuova C Plastica ha ribadito il valore del progetto: “Con ‘Marino’ offriamo uno strumento semplice e utile. Trasformare un rifiuto pericoloso in risorsa è il cuore dell’economia circolare”.

Un’estate di sensibilizzazione nei porti italiani

Il porto di Ostia è solo una delle tappe della campagna che, per tutta l’estate, toccherà diversi porti lungo le coste italiane.

Il messaggio è forte e chiaro: la tutela dell’ambiente marino parte da terra, dai comportamenti di ciascuno, dalla consapevolezza che anche l’olio usato ha un futuro.

Le nuove stazioni “Olivia” non sono solo contenitori, ma simboli di un cambio di passo: quello che serve per restituire al mare la bellezza che ci regala ogni giorno.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.