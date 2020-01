Da un anno otto operatori della Asl Rm 2 aspettano di tornare al lavoro

Cinque donne e tre uomini, lavoratori dipendenti del Centro Unico Prenotazione (CUP), del Poliambulatorio di via Bresadola della ASL RM 2, a Centocelle, aspettano da oltre un anno di essere riassunti in servizio.

Questi i fatti: a seguito di un cambio di appalto, fra la società NTA e la subentrante SDS ( 9 gennaio 2019), i lavoratori hanno avuto dalla società, aggiudicataria dell’appalto, una nuova proposta contrattuale che decurtava notevolmente le retribuzioni.

La richiesta di conferire e confrontarsi con la società SDS, da parte dei lavoratori interessati, è stata ignorata. Otto lavoratori, con una anzianità di servizio che va mediamente dai 10 ai 20 anni, non sono stati riassunti. Hanno richiesto il reintegro lavorativo, ma non sono stati riammessi in servizio. Eppure una parte sono stati chiamati e altri no. Con quale criterio sono stati selezionati e scelti, quelli che sono tornati al lavoro?

Il paradosso di questa triste vicenda nella ASL RM 2, è rappresentato dal fatto che nel 7° Distretto, ( Ospedale Sant’Eugenio) una gara analoga per il CUP, con il subentro di una nuova società, non si è creato nessun problema per i dipendenti, che sono sempre una risorsa fondamentale per il servizio, contrariamente a quanto accaduto nel 5° Distretto, che sono stati esclusi lavoratori con professionalità e competenze.

La dirigenza della ASL RM 2 e l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, considerano normale questa situazione e questa procedura? E’ possibile trovare una soluzione per il reintegro nel loro posto di lavoro di questi operatori? Le soluzioni, se ci si confronta, si trovano!

Luciano Di Pietrantonio