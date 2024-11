Dagli Alberi al Playground: tutte le novità per il futuro del Parco di Centocelle

La trasformazione del Parco di Centocelle, destinato a diventare il “Central Park di Roma Est”, entra nel vivo. Con un investimento complessivo di quasi 10 milioni di euro e una serie di interventi pianificati, l’area verde sta per ricevere importanti miglioramenti.

Dalla sostituzione delle alberature danneggiate dalle recenti alte temperature alla rimozione dei rifiuti interrati, sono molti i cambiamenti previsti nelle prossime settimane, come emerso durante una riunione della Commissione Ambiente del Municipio V, presieduta da Marco Toti.

Presenti all’incontro anche Mauro Caliste, presidente del Municipio V, rappresentanti del Dipartimento Tutela Ambientale e i progettisti del masterplan.

Interventi imminenti: sostituzione degli alberi e bonifica degli ordigni

Il primo passo sarà la sostituzione delle piante che non hanno resistito alle alte temperature dell’estate scorsa, alcune delle quali ormai secche.

La bonifica sarà un altro intervento prioritario: si procederà con la ricerca di eventuali ordigni bellici nei primi due stralci del parco, garantendo così una maggiore sicurezza per i visitatori.

A completare il quadro, la rimozione dei rifiuti interrati nel “canalone” contribuirà a riqualificare l’ambiente e rendere l’area più vivibile e sicura.

Nuovi accessi e un’area cani per i residenti:

Parallelamente, si lavora sui nuovi accessi da via di Centocelle e via Casilina, e procedono le trattative per l’acquisizione di ulteriori terreni lungo viale Palmiro Togliatti e via Papiria, cruciali per connettere il parco con il Municipio VII.

Tra le novità più attese, una nuova area dedicata ai cani, richiesta da tempo dai residenti e inclusa nella variante del progetto approvata dal consiglio municipale.

La casa delle associazioni: un nuovo centro sociale e culturale

Un altro punto chiave della riqualificazione sarà l’ex stazione di servizio su via Casilina, situata vicino alla stazione della metro C. Acquisita tramite esproprio per 400 mila euro, la struttura verrà trasformata in una Casa delle Associazioni e fungerà da uno dei principali punti d’ingresso al parco.

Questo spazio sarà aperto alle organizzazioni locali, con l’obiettivo di creare un centro di aggregazione che valorizzi la comunità.

Un Parco per lo Sport, il Tempo Libero e la Cultura:

Presentato a febbraio, il masterplan prevede una vasta gamma di strutture e servizi: un playground, campi da basket, tennis, e pallavolo, piste per l’atletica, tavoli da ping pong, e spazi per pic-nic.

Una grande piazza per eventi e spettacoli arricchirà il parco, insieme a nuove alberature e punti luce, panchine e altre installazioni pensate per valorizzare l’esperienza dei visitatori.

Un impegno per il Futuro:

“Il parco archeologico di Centocelle – spiega l’assessore municipale all’Ambiente, Edoardo Annucci – grazie all’impegno del sindaco Roberto Gualtieri, dell’assessora capitolina Sabrina Alfonsi e del Municipio, nonché all’investimento di quasi dieci milioni di euro e alla professionalità dei funzionari comunali, dopo decenni di mancate decisioni, diventa sempre più realtà”.

