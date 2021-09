Dal 10 al 12 settembre, lo sport del CONI Lazio a Piazza Vittorio e Trevignano

Il prossimo week end, i cittadini di Roma e Trevignano avranno l’opportunità di praticare sport gratuitamente grazie al progetto di promozione sportiva “CONI e Regione, Compagni di sport”.

Dopo il successo dello scorso week end, da venerdì 10 a domenica 12 settembre il Villaggio dello Sport del CONI Lazio torna in Piazza Vittorio. Dalle 18 alle 23, nell’area allestita all’interno della manifestazione dell’Anec Lazio “Notti di Cinema a Piazza Vittorio”, i tecnici delle Federazioni sportive saranno a disposizione dei cittadini per fargli praticare gratuitamente tiro a segno, canottaggio, badminton, pesistica, scherma, dama e bocce.

Tre giorni di sport e socializzazione nella piazza più multietnica d’Italia, dove il CONI Lazio ormai da anni promuove iniziative sportive per tutti e con la possibilità per i cittadini di vaccinarsi senza prenotazione. Prosegue, infatti, la campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”, realizzata in collaborazione con la Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato, l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la ASL Roma 1 e la FMSI CR Lazio.

Sabato 11 e domenica 12 settembre, invece, il Villaggio dello Sport arriva a Trevignano Romano all’interno di NaturArte, la manifestazione di sport, benessere, arte, cultura e gastronomia promossa dall’amministrazione comunale.

Per due giorni, dalle 15.30 alle 19.30, al Parco giochi comunale di via degli Asinelli, i tecnici di Federazioni sportive e Enti di promozione, saranno a disposizione dei cittadini di ogni età per fargli praticare gratuitamente pentathlon moderno, vela, tiro con l’arco, scherma, tennis e bocce.

Durante la manifestazione ci sarà anche l’opportunità per i cittadini di vaccinarsi senza prenotazione, grazie alla campagna “Vaccinati e scendiamo in campo”, realizzata dal CONI Lazio in collaborazione con l’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, la ASL Roma 4 e la FMSI CR Lazio.