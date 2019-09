Dal 16-22 settembre 2019 Settimana Europea della Mobilità

La Settimana Europea della Mobilità, nata per promuovere il trasporto sostenibile e sensibilizzare i cittadini sulle alternative all’auto privata si svolgerà dal 16-22 settembre 2019.

A Roma la Settimana è coordinata da Roma Mobilità con il Campidoglio (Assessorato Città in Movimento). Ed è Roma Mobilità a informare che dalla prima edizione in poi la Settimana è cresciuta in interesse e adesioni: l’anno scorso hanno partecipato 2.792 tra città e paesi di 54 nazioni. Lo slogan (e l’invito) del 2019: Camminiamo insieme! Spostarsi a piedi e in bicicletta in sicurezza. “Cinquant’anni fa”, scrive l’agenzia capitolina, “ci si spostava a piedi o in bici solo se non ci si poteva permettere un’auto. Ora non possiamo più permetterci di dipendere dalle auto”.

La settimana prevede una domenica senz’auto e con aree riservate a pedoni, bici e trasporto pubblico. Altrove è la giornata di chiusura (22 settembre), a Roma invece è stata fissata per domenica 15 e ha coinciso con #ViaLibera .

La Settimana annovera un’ampia serie di incontri, convegni, iniziative all’aperto tra passeggiate, prove di mezzi ecologici, showroom. Tra gli eventi più significativi c’è la due giorni di Roma si racconta, mercoledì 18 e giovedì 19. Una sorta di mini-stati generali della mobilità dolce nella Capitale, in cui esperti, istituzioni e aziende illustrano i progetti e gli interventi in cantiere a Roma (ogni giorno dalle 8.30 alle 17.30 all’università Roma Tre, sala della Vasca Navale in via Vito Volterra 62). Con una novità: dalle 16.30 alle 17.30 i ruoli si invertono. I conferenzieri diventano pubblico e associazioni, comitati e startup possono salire sul banco dei relatori e illustrare al microfono ciò che fanno, propongono, progettano per una Roma più vivibile.

Per partecipare occorre prenotarsi: il modulo – così come ogni altra informazione e il calendario completo degli eventi della Settimana – è nel portale di Roma Mobilità .