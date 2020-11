Dal 16 novembre tram 8 sospeso e sostituito da bus

Da lunedì 16 novembre fino lunedì 7 dicembre 2020, per lavori di manutenzione binari e alberature in viale Trastevere e Circonvallazione Gianicolense, temporaneamente sospesa linea tram 8 e sostituita da vettura bus-circolare Casaletto-piazza Venezia-Casaletto (con transito fuori corsia) sul seguente percorso: proveniente dal Casaletto Circonvallazione Gianicolense, viale Trastevere, piazza G. Belli, Ponte Garibaldi, via Arenula, via Florida, via delle Botteghe Oscure, piazza dell´Ara Coeli, via di S. Venanzio (fermata in comune con le altre linee bus, per salita e discesa dei passeggeri), via del Teatro Marcello, via del Foro Olitorio, Lungotevere De´ Cenci, Ponte Garibaldi, viale Trastevere, Circonvallazione Gianicolense, fino al Casaletto dove effettua capolinea Circonvallazione Gianicolense (in comune con la linea bus 088).

La linea bus H nella tratta Casaletto-piazza Venezia, effettua tutte le fermate.