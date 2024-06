Dal 27 giugno il via alla sostituzione di oltre 5.000 cassonetti nel V

Prenderà il via dal 27 giugno 2024 la sostituzione degli oltre 5.000 cassonetti presenti nel territorio municipale. Proviamo a dire la nostra dopo l’annuncio dell’avvio delle sostituzioni e il nostro continuo monitoraggio nei quartieri.

I nuovi cassonetti si caratterizzano per la nuova colorazione e simbologia, così come stabilito dalla normativa europea: giallo per plastica e metalli, blu per la carta e grigio chiaro per l’indifferenziato. Rimane invariato il colore per l’organico.

Le attività di sostituzione procederanno per quadranti e dureranno settantacinque giorni lavorativi.

“Un ulteriore passo in avanti che migliorerà la vivibilità dei nostri quartieri che – da oltre quindici anni – attendevano nuovi contenitori per la raccolta stradale dei rifiuti urbani. Di pari passo, in sinergia con l’assessora Sabrina Alfonsi e Ama Spa, proseguirà il lavoro per incrementare la raccolta differenziata”.

Questo il comunicato congiunto del Presidente Mauro Caliste e dell’Assessore all’Ambiente Edoardo Annucci, sul quale crediamo sia doveroso fare delle osservazioni “costruttive” che, qualora non fossero prese in seria considerazione, lascerebbero a terra una infinità di problemi che mal si coniugano con i contenuti del predetto comunicato. Esso infatti fa riferimento ad una maggiore sicurezza e vivibilità nei nostri quartieri. Noi riteniamo che, se non si apporteranno modifiche alla collocazione di un gran numero di postazioni, potremo magari apprezzare la nuova colorazione, ma di certo non avremo né ambienti più vivibili e né una maggiore sicurezza.

Insomma senza ricontrollare un gran numero di postazioni AMA e Municipio V perderanno una grande occasione. Per noi e tantissimi cittadini e tantissimi operatori commerciali, l’unica cosa positiva sarà nelle colorazioni, nel fatto che saranno nuovi e che avranno una apertura più grande e facilitata.

È tuttavia allucinante che Ama e Municipio non intervengano su postazioni palesemente in contrasto con il Codice della Strada, su incroci, sopra o accanto ad attraversamenti pedonali, con i cassonetti dell’umido davanti esercizi di somministrazione e/o vendita di Alimenti, Farmacie e Studi medici che sempre più spesso vengono attivati in locali su strada. Non ultimo il numero spesso esorbitante di cassonetti rispetto alle utenze domestiche e non ultimo il mancato controllo sulle utenze non domestiche.

Insomma, il flop di questa operazione tanto attesa è dietro l’angolo, anzi nella conferma delle postazioni attuali.

