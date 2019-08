Dal 9 settembre lavori per interconnessione metro B e C

Dal 9 settembre 2019 – informa un comunicato del Campidoglio – il servizio della linea B della metropolitana sarà riprogrammato per consentire lo svolgimento dei lavori che porteranno alla realizzazione dell’interscambio tra le linee B e C della metropolitana nel nodo Colosseo-Fori imperiali.

“Si tratta di variazioni del servizio indispensabili per la prosecuzione dei lavori della tratta San Giovanni-Fori Imperiali della linea C della metropolitana. Lavori fondamentali al termine dei quali sarà possibile disporre del primo nodo di scambio tra le linee metropolitane B e C, a vantaggio di tutta la città”, dichiara l’assessore alla Città in movimento, Linda Meleo.

La riprogrammazione del servizio è organizzata in tre fasi:

la prima partirà il 9 settembre e si concluderà il 7 dicembre 2019;

la seconda scatterà a febbraio del 2020

e la terza a giugno 2021.

Per ridurre al minimo i disagi all’utenza, nella prima fase, il servizio della metro B sarà riprogrammato esclusivamente nelle ore serali e in cinque fine settimana dei mesi di settembre e di ottobre.

La circolazione sulla linea A invece tornerà regolare domattina secondo l’orario consueto dopo i fondamentali lavori di rinnovo dell’infrastruttura ferroviaria.

I DETTAGLI

Ecco i dettagli della prima fase:

1. Dal 9 settembre al 7 dicembre, tutti i giorni, l’ultima corsa nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà alle ore 21, ora in cui partiranno gli ultimi treni che effettuano le corse complete dai capolinea: Ionio/Rebibbia-Laurentina e viceversa. A partire dalle 21 sarà attiva la linea di bus sostitutivi denominata MB. Il servizio nella tratta Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio resterà regolare.

2. Nei fine settimana 21-22, 28-29 settembre e 5-6, 12-13, 26-27 ottobre, la circolazione nella tratta Castro Pretorio-Laurentina sarà interrotta per l’intera giornata e i treni sostituiti dalla linea bus MB.

Nelle fasce orarie e nelle giornate in cui si svolgono i lavori, non cambia il servizio sulle tratte Castro Pretorio-Rebibbia e Castro Pretorio-Ionio.

Resterà regolare con orario invariato: dalla domenica al giovedì 5.30-23.30; venerdì e sabato 5.30-1.30.

Tutte le informazioni di dettaglio sulla riprogrammazione e i servizi sostitutivi sono disponibili sui siti di Atac e Roma Servizi per la Mobilità.