Dal Campidoglio sconto su tariffa rifiuti per chi dona le eccedenze alimentari 

Gestisci un ristorante, un bar, un ipermercato, una rosticceria, un banco in un mercato rionale…? Se hai un progetto, anche già in corso, per non sprecare le tue eccedenze alimentari donandole ad enti certificati del terzo settore, puoi avere – in base alla food policy di Roma Capitale – uno sconto dal 15% al 25% sulla Ta.Ri. (utenze non domestiche, percentuale in proporzione alla quantità di eccedenze donata).

Per aderire, occorre compilare e inviare la “dichiarazione iniziale” entro il 31 dicembre.

Tutto quello che c’è da sapere sull’argomento è nelle pagine del Dipartimento Tutela Ambientale .