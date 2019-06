Dal casinò tradizionale al casinò live

Da qualche anno ormai, gli appassionati di gioco d’azzardo si stanno convertendo sempre più in frequentatori dei casinò online, piattaforme che offrono un’infinita varietà di giochi tipici dei casinò, oltre alle tradizionali scommesse sportive.

Pur non essendo dei luoghi fisici come una vera sala da gioco, i casinò online ne mantengono tutte le caratteristiche offrendo, in più, la comodità di poter giocare in qualsiasi posto ci si trovi. Tutto ciò che serve è una connessione internet, un pc o un dispositivo mobile come uno smartphone o un tablet.

Bisogna ricordare che quando si dice casinò online, nella maggior parte dei casi si fa riferimento a piattaforme sicure e perfettamente legali, dove la trasparenza e la correttezza sono garantite dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), ente governativo che rilascia le licenze e vigila sulla condotta degli operatori.

Anche gli italiani sono molto attivi nel campo del gioco d’azzardo: tra il 2016 e il 2017, si stima siano stati fatturati quasi 100 miliardi di euro nel settore del gioco online e offline con una spesa pro-capite di circa 400 euro all’anno.

Dal 2006, inoltre, la liberalizzazione del gioco ha consentito l’avvento di operatori stranieri sul mercato italiano, una circostanza che haportato all’aumento della concorrenza e della qualità dei servizi.

Molti casinò offrono vantaggiosissimi bonus, sia per i nuovi iscritti, sia per gli utenti più fedeli, e ciò oltre ad attrarre un numero sempre maggiore di giocatori, consente anche di aumentare le possibilità di vincita.

Nei casinò online troviamo le versioni digitali dei più celebri giochi come ad esempio il poker, il blackjack, la roulette, le slot machine e molti altri.

Ciò che colpisce è il livello raggiunto dagli sviluppatori delle varie software house che garantiscono un’esperienza sempre più vicina alla realtà.

Casinò live, l’ultima frontiera del gioco

Chi invece non si accontenta delle versioni digitali, può provare oggi l’ebrezza del live casinò che rappresentano l’ultima innovazione nel mondo del gambling online. Con l’opzione live si può provare l’esperienza del casinò dal vivo, pur stano comodamente seduti sulla poltrona di casa propria.

Tutto ciò è possibile grazie a tecnologie che consentono al giocatore di collegarsi in streaming con una reale casa da gioco dove si potrà interagire con un vero e proprio croupier pronto a raccogliere le puntate e a fare il vostro gioco. Il giocatore può dunque partecipare in diretta a una partita in cui oltre a un dealer in carne e ossa che gestisce lo svolgimento del gioco, può anche interagire (via chat o microfono) con gli altri partecipanti collegati in streaming.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione nell’ambito dei casinò online, i cui gestori però non si accontentano e si stanno gradualmente aprendo agli orizzonti della realtà aumentata, dove per mezzo di visori i giocatori possono vivere l’esperienza della sala da gioco a 360°.

L. C.